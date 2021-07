50 Years Ago, NASA Put a Car on the Moon

Dave Scott n’allait pas passer devant un rocher intéressant sans s’arrêter. C’était le 31 juillet 1971, et lui et Jim Irwin, son collègue astronaute d’Apollo 15, ont été les premiers à conduire sur la lune. Après une escapade inaugurale de 6 heures dans le nouveau rover lunaire, les deux se dirigeaient vers leur atterrisseur, le Falcon, lorsque M. Scott a fait un arrêt au stand imprévu.

À l’ouest d’un cratère appelé Rhysling, M. Scott s’est précipité hors du rover et a rapidement ramassé une roche de lave noire, pleine de trous formés par le gaz qui s’échappait. M. Scott et M. Irwin avaient été formés en géologie et savaient que le spécimen, une roche vésiculaire, serait précieux pour les scientifiques sur Terre. Ils savaient également que s’ils demandaient la permission de s’arrêter et de l’obtenir, les responsables de la mission surveillant l’horloge diraient non. Alors M. Scott a inventé une histoire selon laquelle ils ont arrêté le rover parce qu’il jouait avec sa ceinture de sécurité. L’échantillon a été découvert lorsque les astronautes sont revenus sur Terre, M. Scott a décrit ce qu’il avait fait, et “Seatbelt Rock” est devenu l’une des découvertes géologiques les plus prisées d’Apollo 15.

Comme de nombreux échantillons lunaires retournés sur Terre lors des dernières missions Apollo, Seatbelt Rock n’aurait jamais été collecté si les astronautes n’avaient pas apporté de voiture avec eux. Apollo 11 et Apollo 13 sont les missions lunaires de la NASA dont on se souvient le plus souvent. Mais à l’occasion du 50e anniversaire d’Apollo 15, lancé le 26 juillet 1971, certains passionnés de l’espace, historiens et auteurs considèrent le rover lunaire comme l’un des symboles les plus durables du programme américain d’exploration lunaire.

Pliable, durable, alimenté par batterie et construit par Boeing et General Motors, le véhicule est considéré par certains comme faisant des trois dernières missions le couronnement de l’ère Apollo.