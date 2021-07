A Full Guide to the 2021 NHL Playoffs

En tant qu’entraîneur, ses équipes ont été tenaces et rapides, comme en témoigne le meilleur centre et meilleur buteur Sebastian Aho. L’arrière mobile et profond de la Caroline est dirigé par Dougie Hamilton et a efficacement soutenu le gardien vétéran Petr Mrazek et le jeune gardien Alex Nedeljkovic, qui ont tous deux affiché des chiffres maigres cette saison. La Caroline a également été la meilleure performeuse au concours complet des équipes spéciales, avec son avantage numérique au deuxième rang et son troisième rang en désavantage numérique.

Nashville (31-23-2) a remporté quatre de ses cinq derniers matchs pour repousser un défi des Stars de Dallas, finalistes de 2020, pour la dernière place en séries éliminatoires. Les Predators sont un groupe expérimenté, avec plusieurs joueurs clés restants de l’équipe qui s’est qualifiée pour la finale de 2017. Roman Josi est le vainqueur en titre du trophée Norris en tant que meilleur défenseur de la ligue, et il a mené les Predators au chapitre des marqueurs pour une deuxième saison consécutive. Le gardien Juuse Saros a pris les rênes de Pekka Rinne, le meneur de carrière des Predators dans toutes les statistiques de gardien de but, et a accumulé un nombre impressionnant de siens. Il a terminé avec le troisième meilleur pourcentage d’arrêts, .927, parmi les gardiens avec 25 départs ou plus, et il a eu six performances avec 40 arrêts ou plus, plus que tout autre gardien.