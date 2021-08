A Tabloid Ally of Trump and Weinstein Reboots Himself

“Monsieur. Howard aimerait bien sûr développer son entreprise, y compris sa collaboration fructueuse avec Grazia », a déclaré M. Bragman dans un e-mail. Dans un e-mail séparé, l’avocat de M. Howard, Mitchell Schuster, a qualifié la caractérisation par le Times des efforts de collecte de fonds de M. Howard « incorrecte comme indiqué et trompeuse ».

Maer Roshan, le rédacteur en chef du Los Angeles Magazine et ancien rédacteur en chef de Radar, que M. Howard a repris en 2009 et transformé en quelque chose qui s’apparente davantage au site de potins TMZ, faisait partie des médias qui étaient incrédules face à la tentative de M. Howard. revenir.

Comment “ce mec revient-il avec ce magazine sur papier glacé et cette liste d’annonceurs de premier plan ?” se demanda-t-il.

Depuis qu’il a quitté American Media à l’expiration de son contrat le 31 mars 2020, M. Howard a acquis le site Web d’OK Magazine, ainsi que Radar Online. Les deux appartenaient auparavant à American Media.

M. Howard a également poursuivi une activité secondaire qu’il avait commencée en 2018 en tant qu’auteur de livres sur le crime véritable pour Skyhorse, une empreinte de Simon et Schuster. Travaillant en collaboration avec d’autres auteurs, mais avec son nom en tête d’affiche, il a publié plus d’une demi-douzaine de livres, dont “Epstein: Dead Men Tell No Tales”, “Covid-19: The Greatest Cover-Up in Histoire » et « Diana : affaire résolue ».

Dans un e-mail, Tony Lyons, président et éditeur de Skyhorse, a qualifié M. Howard d’« enquêteur acharné et de conteur talentueux ».

Il y a aussi le podcasting. Ce mois-ci, PodcastOne, le producteur de “The Adam Carolla Show”, “The Dan Abrams Podcast” et de plus de 200 autres séries audio, a annoncé qu’il avait conclu un accord avec M. Howard’s Empire Media pour créer six séries limitées et huit hebdomadaires. programmes.