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ALLAH SUNDAA AE LYRICS – Yuvraj Hans

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by admin
ALLAH SUNDAA AE LYRICS – Yuvraj Hans
Written by admin
ALLAH SUNDAA AE LYRICS – Yuvraj Hans

ALLAH SUNDAA AE LYRICS – Yuvraj Hans

Allah Sundaa Ae Lyrics by Yuvraj Hans is brand new Punjabi song sung by Yuvraaj Hans and this latest song is featuring Soumya Joshi. Allah Sundaa Ae song lyrics are penned down by Daljit Chitti while music is given by Parteek and music video has been released by T-Series.

Allah Sundaa Ae Lyrics Yuvraj Hans
Allah Sundaa Ae Song Details:
Song: Allah Sundaa Ae
Singer: Yuvraj Hans
Lyrics: Daljit Chitti
Music: Parteek
Starring: Yuvraj Hans, Soumya Joshi
Label: T-Series

Allah Sundaa Ae Lyrics

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1 Allah Sundaa Ae Lyrics
1.1 Allah Sundaa Ae Music Video
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Oh Tars Na Khanda Ae
Kiddan Vilak’de Pitt’de Aa
Rabba Tu Kehda Annha Ae
Tainu Taan Dissde Aa

Jihde Khatir Saari Duniya
Assi Chhadd Baithe
Kade Usne Apne Dil Ton
Saanu Chuneya E Nai

Ho Loki Kehnde
Sab De Dukh Allah Sunda Ae
Sadda Te Dukh Allah Ne Vi
Kade Suneya E Nai

Ho Loki Kehnde
Sab De Dukh Allah Sundaa Ae
Sadda Te Dukh Allah Ne Vi
Kade Suneya E Nai

Hauli Hauli Uss Vich
Painda Fark Vekheya Main
Koyi Kise Nu Chhadd’da Ae
Kivein Vart Vekheya Main

Khaure Upar Jaake Hona
Ki Ae Mere Naal
Par Iss Duniya De Utte
Apna Nark Vekheya Main

Asi Apna Kal Uss Naal
Bitauna Chaunde Si
Ohne Ik Vi Supna Naale
Sadde Booneya E Nai

Ho Loki Kehnde
Sab De Dukh Allah Sundaa Ae
Sadda Te Dukh Allah Ne Vi
Kade Suneya E Nai

Ho Loki Kehnde
Sab De Dukh Allah Sunda Ae
Sadda Te Dukh Allah Ne Vi
Kade Suneya E Nai

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Koyi Kitta Kise Da
Yaad Vi Kithe Rakhda Ae
Jo Turr Jaanda Oh Phir
Mudd’ke Kithe Takkda Ae

Daljit Chitti Jad Jism
Roohan Chon Wakh Ho Jaande Ne
Tu Hi Dassde Mudd’ke Pichhe
Ki Haaye Bachda Ae

Ki Ohne Aakhri Saanh Tak
Sadda Sath Nibhauna Si
Oh Do Pehar Vi Sadde Naal
Dilon Kade Turreya E Nai

Ho Loki Kehnde
Sab De Dukh Allah Sunda Ae
Sadda Te Dukh Allah Ne Vi
Kade Suneya E Nai

Ho Loki Kehnde
Sab De Dukh Allah Sunda Ae
Sadda Te Dukh Allah Ne Vi
Kade Suneya E Nai

Oh Tars Na Khanda Ae
Rabba Tu Kehda Annha Ae

Allah Sundaa Ae Music Video

Written by:
Daljit Chitti

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