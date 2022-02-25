ALLAH SUNDAA AE LYRICS – Yuvraj Hans
Allah Sundaa Ae Lyrics by Yuvraj Hans is brand new Punjabi song sung by Yuvraaj Hans and this latest song is featuring Soumya Joshi. Allah Sundaa Ae song lyrics are penned down by Daljit Chitti while music is given by Parteek and music video has been released by T-Series.
|Song:
|Allah Sundaa Ae
|Singer:
|Yuvraj Hans
|Lyrics:
|Daljit Chitti
|Music:
|Parteek
|Starring:
|Yuvraj Hans, Soumya Joshi
|Label:
|T-Series
Allah Sundaa Ae Lyrics
Oh Tars Na Khanda Ae
Kiddan Vilak’de Pitt’de Aa
Rabba Tu Kehda Annha Ae
Tainu Taan Dissde Aa
Jihde Khatir Saari Duniya
Assi Chhadd Baithe
Kade Usne Apne Dil Ton
Saanu Chuneya E Nai
Ho Loki Kehnde
Sab De Dukh Allah Sunda Ae
Sadda Te Dukh Allah Ne Vi
Kade Suneya E Nai
Ho Loki Kehnde
Sab De Dukh Allah Sundaa Ae
Sadda Te Dukh Allah Ne Vi
Kade Suneya E Nai
Hauli Hauli Uss Vich
Painda Fark Vekheya Main
Koyi Kise Nu Chhadd’da Ae
Kivein Vart Vekheya Main
Khaure Upar Jaake Hona
Ki Ae Mere Naal
Par Iss Duniya De Utte
Apna Nark Vekheya Main
Asi Apna Kal Uss Naal
Bitauna Chaunde Si
Ohne Ik Vi Supna Naale
Sadde Booneya E Nai
Ho Loki Kehnde
Sab De Dukh Allah Sundaa Ae
Sadda Te Dukh Allah Ne Vi
Kade Suneya E Nai
Ho Loki Kehnde
Sab De Dukh Allah Sunda Ae
Sadda Te Dukh Allah Ne Vi
Kade Suneya E Nai
Koyi Kitta Kise Da
Yaad Vi Kithe Rakhda Ae
Jo Turr Jaanda Oh Phir
Mudd’ke Kithe Takkda Ae
Daljit Chitti Jad Jism
Roohan Chon Wakh Ho Jaande Ne
Tu Hi Dassde Mudd’ke Pichhe
Ki Haaye Bachda Ae
Ki Ohne Aakhri Saanh Tak
Sadda Sath Nibhauna Si
Oh Do Pehar Vi Sadde Naal
Dilon Kade Turreya E Nai
Ho Loki Kehnde
Sab De Dukh Allah Sunda Ae
Sadda Te Dukh Allah Ne Vi
Kade Suneya E Nai
Ho Loki Kehnde
Sab De Dukh Allah Sunda Ae
Sadda Te Dukh Allah Ne Vi
Kade Suneya E Nai
Oh Tars Na Khanda Ae
Rabba Tu Kehda Annha Ae
Allah Sundaa Ae Music Video
Written by:
Daljit Chitti
Found Any Mistake in Lyrics?, Please Report In Contact Section with Correct Lyrics!
You may also like…
#ALLAH #SUNDAA #LYRICS #Yuvraj #Hans
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.