Amazon usa a los compradores de sus dispositivos para experimentar



Además, cuando Amazon fracasa de esta manera, tu, el conejillo de Indias, pierdes dinero ganado con el sudor de tu frente y un producto that tal vez disfrutas. También hay an impacto ambiental: el dispositivo electrónico podría acabar en un relleno sanitario e incluso si lo reciclas, solo una pequeña porción de sus materiales puede ser reutilizada.

Lisa Levandowski, una vocera de Amazon, dijo que los equipos internos probaban las invenciones de la compañía ampliamente, pero que, debido a que eran nuevas y ambiciosas, the feedback of los clientses podía ayudar a mejorarlos. Este pushes the permission to Amazon to convert productos como Echo y Alexa in lo that its in the actualidad, dijo.

Veteranos del diseño que tienen experiencia en crear productos para las grandes marcas tecnológicas como Apple y Samsung confirmaron that the method of Amazon era atípico. Mi recomendación in general es pensarlo bien antes de comprar productos tecnológicos de punta hechos por Amazon (y si lo haces, recuerda que es un riesgo).

Lento y estable vs. instant innovation

A television set, sin importar qué tan delgado sea, es una horrible pieza de centro en una sala cuando está apagado. Con esto en mente, Yves Béhar, a designer suizo, collaborated with Samsung to design a television that pudiera mimetizarse con la habitación como una obra de arte, dijo.

Tomaron un enfoque lento y paciente.

Béhar contó that el y los designers de Samsung comenzaron with observaciones hechas a los consumidores: los hogares están haciendo más chicos y los gustos se vuelven más eclécticos. Con ese conocimiento, los desarrolladores de producto trabajaron con curadores en museos y galerías para seleccionar obras de arte that pudieran proyectarse en el televisor.

Después de algunos años de probar prototipos y establecer alianzas para procurar arte, the colaboración resulted in the presentación in 2017 of Frame TV, a Samsung television that parece a marco para imágenes. Usa sensores de movimiento para mostrar obras artísticas cuando las personas están presentes y apagarse cuando nadie está cerca. The televisor is converted into an exit in ventas.

Béhar, quien fundó Fuseproject, una firma de designo industrial, dijo que entente el enfoque de Amazon como una compañía de venta minorista para probar ideas rápido (como cuando mide cómo responden los clientses a precios diferentes en sus tiendas). Sin embargo, “con el Equipment, las personas acaban con cosas que son inservables o ya no funcionan ”, dijo. “In el mundo que vivimos en la actualidad, con calentamiento global, plásticos y desperdicio, pienso que es algo sobre lo que debemos tener mucho cuidado”.