As New York Reopens, It Looks for Culture to Lead the Way

Et le maire Bill de Blasio – qui pouvait sembler indifférent aux arts plus tôt dans son mandat – est devenu une pom-pom girl culturelle dans les derniers jours de son administration, lançant un programme de 25 millions de dollars pour remettre les artistes au travail, créant un site de vaccination à Broadway pour le théâtre les travailleurs de l’industrie et la planification d’un «concert de retrouvailles» à Central Park le mois prochain avec Bruce Springsteen, Jennifer Hudson et Paul Simon pour annoncer le retour de la ville.

Eli Dvorkin, directeur éditorial et politique au Center for an Urban Future, a déclaré : « De la façon dont je le vois, il n’y aura pas de reprise forte pour New York sans que les arts de la scène ouvrent la voie. Il a ajouté : « Les gens gravitent ici en raison de la vie culturelle de la ville.

Il y a des signes d’espoir partout, alors que les New-Yorkais vaccinés réapparaissent cet été. Des destinations comme le Whitney et le Brooklyn Museum sont à nouveau bondées, bien que des réservations à l’heure soient toujours nécessaires. Bruce Springsteen joue à guichets fermés à Broadway et les Foo Fighters ont ramené le rock au Madison Square Garden.

Shakespeare in the Park et le Classical Theatre of Harlem mettent en scène des adaptations contemporaines de pièces classiques dans les parcs de la ville ; le Park Avenue Armory, la Brooklyn Academy of Music et un certain nombre de théâtres commerciaux Off Broadway ont présenté des productions à l’intérieur; et un nouvel amphithéâtre en plein air attire les foules pour des spectacles sur Little Island, le nouveau lieu de la rivière Hudson.