BAFTA TV Awards 2021: Celebrities arrive at the annual ceremony in glam style
DRAMA SERIES
GANGS OF LONDON
I HATE SUZIE
SAVE ME TOO
THE CROWN
LEADING ACTOR
JOHN BOYEGA – Small Axe
JOSH O’CONNOR – The Crown
PAAPA ESSIEDU – I Could Destroy You
PAUL MESCAL – Regular Individuals
SHAUN PARKES – Small Axe
WALEED ZUAITER – Baghdad Central
LEADING ACTRESS
BILLIE PIPER – I Hate Suzie
DAISY EDGAR-JONES – Regular Individuals
HAYLEY SQUIRES – Grownup Materials
JODIE COMER – Killing Eve
LETITIA WRIGHT – Small Axe
MICHAELA COEL – I Could Destroy You
SUPPORTING ACTOR
KUNAL NAYYAR – Legal: UK
MALACHI KIRBY – Small Axe
MICHAEL SHEEN – Quiz
MICHEAL WARD – Small Axe
RUPERT EVERETT – Grownup Materials
TOBIAS MENZIES – The Crown
SUPPORTING ACTRESS
HELENA BONHAM CARTER – The Crown
LEILA FARZAD – I Hate Suzie
RAKIE AYOLA – Anthony
SIENA KELLY – Grownup Materials
SOPHIE OKONEDO – Legal: UK
WERUCHE OPIA – I Could Destroy You
COMEDY ENTERTAINMENT PROGRAMME
CHARLIE BROOKER’S ANTIVIRAL WIPE
ROB & ROMESH VS Jack Shillaker
THE BIG NARSTIE SHOW
THE RANGANATION
FEMALE PERFORMANCE IN A COMEDY PROGRAMME
AIMEE LOU WOOD – Intercourse Training
DAISY HAGGARD – Breeders
DAISY MAY COOPER – This Nation
EMMA MACKEY – Intercourse Training
GBEMISOLA IKUMELO – Famalam
MAE MARTIN – Really feel Good
MALE PERFORMANCE IN A COMEDY PROGRAMME
CHARLIE COOPER – This Nation
GUZ KHAN – Man Like Mobeen
JOSEPH GILGUN – Brassic
NCUTI GATWA – Intercourse Training
PAUL RITTER – Friday Night time Dinner
REECE SHEARSMITH – Inside No.9
MINI-SERIES
ADULT MATERIAL
I MAY DESTROY YOU
NORMAL PEOPLE
SMALL AXE
CURRENT AFFAIRS
AMERICA’S WAR ON ABORTION (EXPOSURE)
ITALY’S FRONTLINE: A DOCTOR’S DIARY
THE BATTLE FOR HONG KONG (DISPATCHES)
THE CYPRUS PAPERS UNDERCOVER (AL JAZEERA INVESTIGATIONS)
DAYTIME
JIMMY MCGOVERN’S MOVING ON
RICHARD OSMAN’S HOUSE OF GAMES
THE CHASE
THE GREAT HOUSE GIVEAWAY
ENTERTAINMENT PERFORMANCE
ADAM HILLS – The Final Leg
BRADLEY WALSH – Beat the Chasers
CLAUDIA WINKLEMAN – Strictly Come Dancing
DAVID MITCHELL – Would I Misinform You? At Christmas
GRAHAM NORTON – The Graham Norton Present
ROMESH RANGANATHAN – The Ranganation
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