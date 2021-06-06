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BAFTA TV Awards 2021: Celebrities arrive at the annual ceremony in glam style

1 day ago
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by admin

BAFTA TV Awards 2021: Celebrities arrive at the annual ceremony in glam style

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DRAMA SERIES

GANGS OF LONDON

I HATE SUZIE

SAVE ME TOO 

THE CROWN

LEADING ACTOR

JOHN BOYEGA – Small Axe

JOSH O’CONNOR – The Crown

PAAPA ESSIEDU – I Could Destroy You

PAUL MESCAL – Regular Individuals

SHAUN PARKES – Small Axe

WALEED ZUAITER – Baghdad Central

LEADING ACTRESS

BILLIE PIPER – I Hate Suzie

DAISY EDGAR-JONES – Regular Individuals 

HAYLEY SQUIRES – Grownup Materials 

JODIE COMER – Killing Eve

LETITIA WRIGHT – Small Axe

MICHAELA COEL – I Could Destroy You

SUPPORTING ACTOR

KUNAL NAYYAR – Legal: UK

MALACHI KIRBY – Small Axe 

MICHAEL SHEEN – Quiz

MICHEAL WARD – Small Axe 

RUPERT EVERETT – Grownup Materials

TOBIAS MENZIES – The Crown

SUPPORTING ACTRESS

HELENA BONHAM CARTER – The Crown

LEILA FARZAD – I Hate Suzie 

RAKIE AYOLA – Anthony 

SIENA KELLY – Grownup Materials

SOPHIE OKONEDO – Legal: UK 

WERUCHE OPIA – I Could Destroy You

COMEDY ENTERTAINMENT PROGRAMME

CHARLIE BROOKER’S ANTIVIRAL WIPE 

ROB & ROMESH VS Jack Shillaker

THE BIG NARSTIE SHOW

THE RANGANATION

FEMALE PERFORMANCE IN A COMEDY PROGRAMME

AIMEE LOU WOOD – Intercourse Training

DAISY HAGGARD – Breeders

DAISY MAY COOPER – This Nation

EMMA MACKEY – Intercourse Training 

GBEMISOLA IKUMELO – Famalam

MAE MARTIN – Really feel Good

MALE PERFORMANCE IN A COMEDY PROGRAMME

CHARLIE COOPER – This Nation

GUZ KHAN – Man Like Mobeen

JOSEPH GILGUN – Brassic

NCUTI GATWA – Intercourse Training

PAUL RITTER – Friday Night time Dinner

REECE SHEARSMITH – Inside No.9

MINI-SERIES

ADULT MATERIAL

I MAY DESTROY YOU 

NORMAL PEOPLE 

SMALL AXE

CURRENT AFFAIRS

AMERICA’S WAR ON ABORTION (EXPOSURE) 

ITALY’S FRONTLINE: A DOCTOR’S DIARY

THE BATTLE FOR HONG KONG (DISPATCHES)

THE CYPRUS PAPERS UNDERCOVER (AL JAZEERA INVESTIGATIONS)

DAYTIME

JIMMY MCGOVERN’S MOVING ON 

RICHARD OSMAN’S HOUSE OF GAMES

THE CHASE 

THE GREAT HOUSE GIVEAWAY  

ENTERTAINMENT PERFORMANCE

ADAM HILLS – The Final Leg

BRADLEY WALSH – Beat the Chasers

CLAUDIA WINKLEMAN – Strictly Come Dancing

DAVID MITCHELL – Would I Misinform You? At Christmas 

GRAHAM NORTON – The Graham Norton Present 

ROMESH RANGANATHAN – The Ranganation 

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