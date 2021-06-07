BAFTA TV Awards: This Country’s Daisy May Cooper SWEARS while presenting Must See TV Moment
DRAMA SERIES
GANGS OF LONDON
I HATE SUZIE
SAVE ME TOO – WINNER
THE CROWN
LEADING ACTOR
JOHN BOYEGA – Small Axe
JOSH O’CONNOR – The Crown
PAAPA ESSIEDU – I May Destroy You
PAUL MESCAL – Regular Folks – WINNER
SHAUN PARKES – Small Axe
WALEED ZUAITER – Baghdad Central
LEADING ACTRESS
BILLIE PIPER – I Hate Suzie
DAISY EDGAR-JONES – Regular Folks
HAYLEY SQUIRES – Grownup Materials
JODIE COMER – Killing Eve
LETITIA WRIGHT – Small Axe
MICHAELA COEL – I May Destroy You – WINNER
SUPPORTING ACTOR
KUNAL NAYYAR – Legal: UK
MALACHI KIRBY – Small Axe – WINNER
MICHAEL SHEEN – Quiz
MICHEAL WARD – Small Axe
RUPERT EVERETT – Grownup Materials
TOBIAS MENZIES – The Crown
SUPPORTING ACTRESS
HELENA BONHAM CARTER – The Crown
LEILA FARZAD – I Hate Suzie
RAKIE AYOLA – Anthony – WINNER
SIENA KELLY – Grownup Materials
SOPHIE OKONEDO – Legal: UK
WERUCHE OPIA – I May Destroy You
COMEDY ENTERTAINMENT PROGRAMME
CHARLIE BROOKER’S ANTIVIRAL WIPE
ROB & ROMESH VS Jack Shillaker
THE BIG NARSTIE SHOW – WINNER
THE RANGANATION
FEMALE PERFORMANCE IN A COMEDY PROGRAMME
AIMEE LOU WOOD – Intercourse Schooling – WINNER
DAISY HAGGARD – Breeders
DAISY MAY COOPER – This Nation
EMMA MACKEY – Intercourse Schooling
GBEMISOLA IKUMELO – Famalam
MAE MARTIN – Really feel Good
MALE PERFORMANCE IN A COMEDY PROGRAMME
CHARLIE COOPER – This Nation -WINNER
GUZ KHAN – Man Like Mobeen
JOSEPH GILGUN – Brassic
NCUTI GATWA – Intercourse Schooling
PAUL RITTER – Friday Night time Dinner
REECE SHEARSMITH – Inside No.9
MINI-SERIES
ADULT MATERIAL
I MAY DESTROY YOU – WINNER
NORMAL PEOPLE
SMALL AXE
CURRENT AFFAIRS
AMERICA’S WAR ON ABORTION (EXPOSURE) – WINNER
ITALY’S FRONTLINE: A DOCTOR’S DIARY
THE BATTLE FOR HONG KONG (DISPATCHES)
THE CYPRUS PAPERS UNDERCOVER (AL JAZEERA INVESTIGATIONS)
DAYTIME
JIMMY MCGOVERN’S MOVING ON
RICHARD OSMAN’S HOUSE OF GAMES
THE CHASE
THE GREAT HOUSE GIVEAWAY – WINNER
ENTERTAINMENT PERFORMANCE
ADAM HILLS – The Final Leg
BRADLEY WALSH – Beat the Chasers
CLAUDIA WINKLEMAN – Strictly Come Dancing
DAVID MITCHELL – Would I Mislead You? At Christmas
GRAHAM NORTON – The Graham Norton Present
ROMESH RANGANATHAN – The Ranganation – WINNER
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