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BAFTA TV Awards: This Country’s Daisy May Cooper SWEARS while presenting Must See TV Moment

6 hours ago
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by admin

BAFTA TV Awards: This Country’s Daisy May Cooper SWEARS while presenting Must See TV Moment

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DRAMA SERIES

GANGS OF LONDON

I HATE SUZIE

SAVE ME TOO – WINNER

THE CROWN

LEADING ACTOR

JOHN BOYEGA – Small Axe

JOSH O’CONNOR – The Crown

PAAPA ESSIEDU – I May Destroy You

PAUL MESCAL – Regular Folks – WINNER

SHAUN PARKES – Small Axe

WALEED ZUAITER – Baghdad Central

LEADING ACTRESS

BILLIE PIPER – I Hate Suzie

DAISY EDGAR-JONES – Regular Folks 

HAYLEY SQUIRES – Grownup Materials 

JODIE COMER – Killing Eve

LETITIA WRIGHT – Small Axe

MICHAELA COEL – I May Destroy You – WINNER

SUPPORTING ACTOR

KUNAL NAYYAR – Legal: UK

MALACHI KIRBY – Small Axe – WINNER

MICHAEL SHEEN – Quiz

MICHEAL WARD – Small Axe 

RUPERT EVERETT – Grownup Materials

TOBIAS MENZIES – The Crown

SUPPORTING ACTRESS

HELENA BONHAM CARTER – The Crown

LEILA FARZAD – I Hate Suzie 

RAKIE AYOLA – Anthony – WINNER

SIENA KELLY – Grownup Materials

SOPHIE OKONEDO – Legal: UK 

WERUCHE OPIA – I May Destroy You

COMEDY ENTERTAINMENT PROGRAMME

CHARLIE BROOKER’S ANTIVIRAL WIPE 

ROB & ROMESH VS Jack Shillaker

THE BIG NARSTIE SHOW – WINNER

THE RANGANATION

FEMALE PERFORMANCE IN A COMEDY PROGRAMME

AIMEE LOU WOOD – Intercourse Schooling – WINNER

DAISY HAGGARD – Breeders

DAISY MAY COOPER – This Nation

EMMA MACKEY – Intercourse Schooling 

GBEMISOLA IKUMELO – Famalam

MAE MARTIN – Really feel Good

MALE PERFORMANCE IN A COMEDY PROGRAMME

CHARLIE COOPER – This Nation -WINNER

GUZ KHAN – Man Like Mobeen

JOSEPH GILGUN – Brassic

NCUTI GATWA – Intercourse Schooling

PAUL RITTER – Friday Night time Dinner

REECE SHEARSMITH – Inside No.9

MINI-SERIES

ADULT MATERIAL

I MAY DESTROY YOU – WINNER

NORMAL PEOPLE 

SMALL AXE

CURRENT AFFAIRS

AMERICA’S WAR ON ABORTION (EXPOSURE) – WINNER

ITALY’S FRONTLINE: A DOCTOR’S DIARY

THE BATTLE FOR HONG KONG (DISPATCHES)

THE CYPRUS PAPERS UNDERCOVER (AL JAZEERA INVESTIGATIONS)

DAYTIME

JIMMY MCGOVERN’S MOVING ON 

RICHARD OSMAN’S HOUSE OF GAMES

THE CHASE 

THE GREAT HOUSE GIVEAWAY – WINNER

ENTERTAINMENT PERFORMANCE

ADAM HILLS – The Final Leg

BRADLEY WALSH – Beat the Chasers

CLAUDIA WINKLEMAN – Strictly Come Dancing

DAVID MITCHELL – Would I Mislead You? At Christmas 

GRAHAM NORTON – The Graham Norton Present 

ROMESH RANGANATHAN – The Ranganation – WINNER

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