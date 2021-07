Bare Feet, Beer and Heavy Metal Bangers: Golf Chills Out and Gets Cool

Le golf est l’un des sports les plus anciens au monde, avec des traditions précieuses affinées depuis plusieurs siècles. Mais de plus en plus au cours de la dernière décennie, de nombreuses personnes en sont venues à considérer le golf comme tout simplement vieux. Et pas dans le bon sens.

Le nombre de golfeurs récréatifs dévoués aux États-Unis a oscillé autour de 25 millions, mais la cohorte vieillit et plus de 1 600 terrains de golf américains ont fermé dans les années 2010. En 2004, et au cours des 14 années consécutives suivantes, la participation aux cours a diminué.

Ces jours-ci, cependant, une brise fraîche souffle à travers le club house poussiéreux du golf. Il n’est pas exagéré d’appeler ce mouvement le nouveau golf. Et le nouveau golf pourrait bien sauver le vieux golf de lui-même.

Cela a contribué à alimenter trois années consécutives de croissance de la participation qui a remodelé la démographie des golfeurs récréatifs juniors, qui sont maintenant deux fois plus susceptibles d’être des femmes et quatre fois plus susceptibles de ne pas être blancs.