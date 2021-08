Beware Remote Bias – The New York Times

Biais à distance

Lorsque les entreprises rouvriront complètement leurs bureaux, un grand nombre prévoit d’offrir aux employés plus de flexibilité sur leur lieu de travail. Un « bureau hybride » pourrait rendre les emplois plus attrayants et aider à attirer et à retenir des candidats diversifiés. Mais de plus en plus, les entreprises prennent conscience d’un défi potentiel, écrit Sarah Kessler de DealBook pour The Times : s’assurer que les travailleurs à distance ne soient pas laissés pour compte.

Dans une étude qui a assigné au hasard des employés d’une agence de voyages à neuf mois de travail principalement à domicile ou principalement à temps plein au bureau, les employés à domicile étaient environ deux fois moins susceptibles que leurs homologues de bureau d’obtenir une promotion. C’était vrai même si les télétravailleurs étaient 13 % plus productifs, faisant plus d’appels par minute et prenant moins de pauses et de congés de maladie.

Si certains groupes de travailleurs choisissent plus souvent le travail à distance – par exemple, les parents avec de jeunes enfants – un préjugé contre la promotion des travailleurs à distance pourrait nuire aux efforts de diversité plus larges. Voici quatre façons dont les entreprises prévoient de réduire les désavantages pour les travailleurs à distance :

Surveiller les données de promotion et de paie. Paul Wolfe, responsable des ressources humaines mondiales sur le site Indeed, a déclaré que son entreprise réfléchissait à la manière de surveiller ses données de promotion et de rémunération pour garantir que les travailleurs à distance reçoivent un traitement égal, de la même manière qu’elle examine les données dans le cadre de sa diversité. et les efforts d’inclusion.

Changer les normes de travail. Si le travail de bureau à temps plein est la norme, le travail à distance est traité comme une exception. Certaines entreprises font des efforts pour renverser ce statu quo. Zillow, par exemple, prévoit de ne plus avoir de sièges assignés dans ses bureaux. Chez Slack, les cadres se sont engagés à ne pas travailler plus de trois jours au bureau chaque semaine.