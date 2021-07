Biden Seeks to Revive Vaccine Effort With New Rules and Incentives

S’adressant directement aux Américains qui ne sont «pas vaccinés, indifférents et peu convaincus», M. Biden leur a demandé de se rappeler les profondeurs des blocages en 2020 et de «se rappeler vraiment à quel point cet hiver était sombre».

“Avec des incitations et des mandats, nous pouvons faire une énorme différence et sauver beaucoup de vies”, a-t-il déclaré.

Les vaccins contre le coronavirus sont disponibles pour les Américains âgés de 12 ans et plus. Mais jeudi, seulement 57,7% des personnes éligibles étaient entièrement vaccinées, selon les données collectées par les Centers for Disease Control and Prevention. Le chiffre est beaucoup plus élevé chez les Américains les plus âgés ; près de 80 pour cent des Américains de 65 ans ou plus sont complètement vaccinés.

Lors de sa campagne contre l’ancien président Donald J. Trump, M. Biden a promis qu’il pourrait vaincre le virus malgré la politique polarisée du pays dont il a hérité. Il y a quelques semaines à peine, M. Biden a organisé une fête du 4 juillet à la Maison Blanche pour déclarer « l’indépendance » du virus. Maintenant, il doit compter avec une augmentation du nombre de cas et des hospitalisations qui menacent un retour au travail et à l’école à l’automne.

Dans les coulisses, les plus hauts responsables de la santé publique de M. Biden délibèrent depuis des semaines, y compris lors d’appels quotidiens, sur le meilleur moyen de pousser plus de personnes à se faire vacciner sans provoquer de contestation judiciaire ou de réaction anti-vaccin.

Une évaluation interne du 27 juillet pour la haute direction du ministère de la Santé et des Services sociaux a livré les sombres nouvelles sur la trajectoire de la pandémie : les décès ont augmenté de 45% par rapport à la semaine précédente, les hospitalisations en hausse de 46% et les cas en augmentation. « Depuis la valeur la plus basse observée le 19 juin 2021, les cas ont augmenté de 440 % », a conclu l’évaluation.

Aides a déclaré que le président espérait que sa solution pourrait devenir un modèle pour les gouvernements étatiques et locaux et les entreprises à travers le pays. Mais son annonce jeudi a pris du retard sur les efforts de bon nombre de ces mêmes institutions, qui ont agi plus rapidement que l’administration Biden pour s’attaquer au problème.

Le maire Bill de Blasio de New York et le gouverneur Gavin Newsom de Californie ont tous deux annoncé lundi qu’ils exigeraient des centaines de milliers de fonctionnaires pour se faire vacciner ou subir des tests hebdomadaires. Le gouverneur Andrew M. Cuomo de New York a rapidement emboîté le pas.