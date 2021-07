Biden Wants to Embrace Power Lines. Some Americans Disagree.

La nation est confrontée une fois par génération à des choix sur la façon dont l’énergie doit être fournie aux maisons, aux entreprises et aux voitures électriques – des décisions qui pourraient façonner le cours du changement climatique et déterminer comment les États-Unis font face aux incendies de forêt, aux vagues de chaleur et à d’autres conditions météorologiques extrêmes liées au réchauffement climatique.

D’un côté, les grands services publics d’électricité et le président Biden veulent construire des milliers de kilomètres de lignes électriques pour acheminer l’électricité créée par des éoliennes et des parcs solaires éloignés vers les villes et les banlieues. De l’autre, certaines organisations environnementales et groupes communautaires font pression pour investir davantage dans les panneaux solaires sur les toits, les batteries et les éoliennes locales.

Une lutte politique intense se déroule à Washington et dans les capitales des États concernant les choix que les législateurs, les entreprises énergétiques et les particuliers feront au cours des prochaines années, ce qui pourrait verrouiller un système énergétique qui durera des décennies. Le fossé entre ceux qui veulent plus de lignes électriques et ceux qui réclament un système énergétique plus décentralisé a divisé l’industrie des énergies renouvelables et le mouvement environnemental. Et il a créé des partenariats de convenance entre les entreprises de combustibles fossiles et les groupes locaux qui luttent contre les lignes électriques.

La question est de savoir à quelle vitesse le pays peut passer à une énergie plus propre et dans quelle mesure les tarifs d’électricité augmenteront.