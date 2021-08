Companies Begin to Mandate Covid Vaccines for Employees

Certains des plus grands employeurs du pays, pendant des mois réticents à se pencher sur la question épineuse de savoir si les vaccinations contre Covid-19 devraient être obligatoires pour les travailleurs, ont été contraints ces derniers jours d’agir alors que les infections ont à nouveau augmenté.

Mardi, Tyson Foods a déclaré à ses 120 000 employés dans les bureaux, les abattoirs et les usines de volaille à travers le pays qu’ils devraient être vaccinés d’ici le 1er novembre comme “condition d’emploi”. Et Microsoft, qui emploie environ 100 000 personnes aux États-Unis, a déclaré qu’il exigerait une preuve de vaccination pour tous les employés, fournisseurs et invités pour accéder à ses bureaux.

La semaine dernière, Google a déclaré qu’il exigerait que les employés qui retournaient dans les bureaux de l’entreprise se fassent vacciner, tandis que Disney a annoncé un mandat pour tous les travailleurs horaires salariés et non syndiqués qui travaillent sur place.

D’autres entreprises, dont Walmart, le plus grand employeur privé des États-Unis, et Lyft et Uber, ont adopté une approche moins énergique, exigeant des vaccins pour les cols blancs mais pas pour des millions de travailleurs de première ligne. Ces mesures ont essentiellement créé un fossé entre les employés qui travaillent dans les bureaux et les employés qui traitent directement avec le public et, collectivement, ont été plus réticents à se faire photographier.