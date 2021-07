Companies #Rethink #Imposing #Vaccine #Mandates

« Il est temps pour plus de mandats » a déclaré la semaine dernière le maire Bill de Blasio de New York. En effet, Kathryn Wylde, présidente du groupe commercial Partnership for New York City, a déclaré à DealBook qu’environ un quart des entreprises interrogées par le groupe ont déclaré qu’elles exigeraient que les employés retournant au bureau se fassent vacciner. Le taux de vaccination pour les adultes à New York est de 65 pour cent.

Les plus grandes entreprises doivent tenir compte de la répartition inégale de l’hésitation à la vaccination entre les communautés et du potentiel de réaction politique. Pour prendre deux des plus gros employeurs de la ville :

JPMorgan Chase n’a pas rendu obligatoire la vaccination contre le Covid, Jamie Dimon exprimant son intérêt mais aussi ses inquiétudes quant à la légalité. (Le gouvernement dit que c’est autorisé.)

Pfizer n’exige actuellement pas de vaccination pour entrer dans le bureau, a déclaré un porte-parole à DealBook. Mais “certaines circonstances” pourraient conduire à un mandat “dans l’intérêt de la santé et du bien-être des collègues”.

À court de mandats, certains dissuadent de rester non vaccinés. La semaine dernière, la NFL a déclaré que si des joueurs ou des membres du personnel non vaccinés provoquaient une épidémie qui forçait un changement d’horaire, leur équipe serait tenue financièrement responsable de tous les coûts et pourrait perdre le match reporté.

VOICI CE QUI SE PASSE

Le Credit Suisse règle une affaire d’espionnage. La banque suisse en difficulté a résolu les réclamations déposées par un gestionnaire de fortune vedette qui a fait défection pour UBS et a déclaré plus tard qu’il avait été espionné, un scandale qui a forcé Tidjane Thiam à démissionner de son poste de PDG du Credit Suisse.

Les grands échanges de crypto-monnaie fixent des limites à la taille des transactions des clients. FTX et Binance ont déclaré hier qu’ils réduiraient les limites d’effet de levier pour le trading de dérivés crypto à 20 fois, contre 125 fois. Les mouvements sont intervenus après que le Times a rapporté comment l’effet de levier extrême a contribué à la volatilité. Comme si c’était le cas, le prix de Bitcoin a bondi aujourd’hui suite aux informations faisant état d’une compression courte à effet de levier.