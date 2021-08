Democrats Ready a Tricky Legislative Two-Step. It’s Been Done Before.

En colère contre les républicains et les démocrates plus modérés, Mme Pelosi a insisté sur le fait que la Chambre n’adopterait le projet de loi sur les travaux publics que lorsqu’elle pourrait également adopter une mesure distincte, toujours en développement, regorgeant de priorités de filet de sécurité démocrate, notamment l’extension de l’assurance-maladie et l’offre de services familiaux et rémunérés. congé de maladie. Cette position met la pression sur les démocrates qui soutiennent avidement la législation sur les infrastructures pour qu’ils soutiennent également l’expansion de 3 500 milliards de dollars des programmes gouvernementaux décrite dans le budget que le Sénat a approuvé mercredi matin.

Cela donne également aux dirigeants démocrates une certaine flexibilité pour répondre aux plaintes des démocrates progressistes concernant les lacunes du projet de loi sur les infrastructures, qui a été négocié par les centristes. Ils peuvent essayer d’ajouter plus de dispositions sur le changement climatique et d’autres éléments considérés comme manquants dans le projet de loi bipartite à la mesure budgétaire qui est protégée contre l’obstruction républicaine.

Si les démocrates de la Chambre ne touchent pas au projet de loi sur les infrastructures que le Sénat a adopté mardi, ils peuvent l’approuver et l’envoyer tel quel au bureau du président. En 2010, Mme Pelosi a conçu une approche similaire à la Loi sur les soins abordables, en acceptant sans changement le projet de loi sur les soins de santé qui a été adopté par le Sénat avec 60 voix avant que le siège du sénateur Edward M. Kennedy, décédé un an plus tôt, ne soit pris de manière inattendue par un Républicain, Scott Brown.

Comprendre le projet de loi sur les infrastructures Un paquet de mille milliards de dollars est passé. Le Sénat a adopté un vaste ensemble d’infrastructures bipartites le 10 août, clôturant des semaines de négociations et de débats intenses sur le plus gros investissement fédéral dans le système de travaux publics vieillissant du pays depuis plus d’une décennie. Le vote final. Le décompte final au Sénat était de 69 pour 30 contre. La législation, qui doit encore être adoptée par la Chambre, toucherait presque toutes les facettes de l’économie américaine et renforcerait la réponse de la nation au réchauffement de la planète. Principaux domaines de dépenses. Dans l’ensemble, le plan bipartite concentre les dépenses sur les transports, les services publics et la dépollution. Transport . Environ 110 milliards de dollars iraient aux routes, ponts et autres projets de transport; 25 milliards de dollars pour les aéroports; et 66 milliards de dollars pour les chemins de fer, donnant à Amtrak le financement le plus important qu’elle ait reçu depuis sa création en 1971. Utilitaires . Les sénateurs ont également inclus 65 milliards de dollars destinés à connecter les communautés rurales difficiles à atteindre à Internet haut débit et aider à inscrire les citadins à faible revenu qui n’en ont pas les moyens, et 8 milliards de dollars pour les infrastructures hydrauliques occidentales. Dépollution : Environ 21 milliards de dollars iraient au nettoyage des puits et des mines abandonnés et des sites du Superfund.

Elle a répondu à la Chambre en se plaignant des insuffisances du projet de loi du Sénat avec un projet de loi budgétaire de suivi et à l’épreuve de l’obstruction qui apportait des modifications à la loi sur la santé et n’avait plus besoin de 60 voix.

La perspective que les démocrates puissent obtenir à la fois l’accord sur les infrastructures et leur plus gros paquet sur les problèmes de santé et sociaux exaspère les républicains conservateurs. Ils se plaignent que les démocrates jouent dans les deux sens, revendiquant le bipartisme sur le projet de loi sur les travaux publics, puis deviennent totalement partisans pour obtenir le reste de ce qu’ils veulent sur le projet de loi budgétaire.