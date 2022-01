DIL TUJHKO CHAHE LYRICS – Randeep Rai

Dil Tujhko Chahe Lyrics by Randeep Rai is model new Hindi music sung by Randeep Rai and this newest music is that includes Ashi Singh. Dil Tujhko Chahe music lyrics are penned down by Sayeed Quadri whereas its music given by Abhi Dutt and video has been directed by Dhruwal Patel, Jigar Mulani.

Dil Tujhko Chahe Track Particulars: Track: Dil Tujhko Chahe Singer: Randeep Rai Lyrics: Sayeed Quadri Music: Abhi Dutt Starring: Randeep Rai, Ashi Singh Label: BLive Music

Dil Tujhko Chahe Lyrics



Aankhon Se Tu Padh Lena

Dil Tujhko Chahe Bepanah Lafzon Mein Kya KehnaAankhon Se Tu Padh LenaDil Tujhko Chahe Bepanah Hothon Se Yeh Kya Kehna

Saanson Mein Tu Sunn Lena

Dil Tujhko Chahe Bepanah Teri Galiyon Mein Aake

Teri Khidki Pe Taake

Khidki Pe Aaja Jaane Jaan Tu Ghar Ki Chhat Pe Aake

Kagaz Pe Likh Ke Bata De

Kal Humko Milna Hai Kahan Lafzon Mein Kya Kehna

Aankhon Se Tu Padh Lena

Dil Tujhko Chahe Bepanah Sham Jo Hui Primary Tera

Intezaar Karta Hoon

Bewajah Teri Gali Se

Roz Hello Guzarta Hoon Bhool Se Kehin Mujhe

Tu Mil Jaaye Yaar Haan

Ik Yahi Dua Toh Karke

Ghar Se Primary Nikalta Hoon Teri Galiyon Mein Aake

Teri Khidki Pe Taake

Khidki Pe Aaja Jaane Jaan Tu Ghar Ki Chhat Pe Aake

Kagaz Pe Likh Ke Bata De

Kal Humko Milna Hai Kahan

Dere Na Dere Na Re Na

Dera Re Uncommon Dare Ra Ni Ni Sa Sa Sa

Ni Ni Sa Sa Sa

Re Sa Re Sa Re

Sa Sa Ga Re Sa Ni Ni Sa Sa Sa

Ni Ni Sa Sa Sa

Pa Ga Ma Re Ga Re Ga… Dil Tujhko Chahe Music Video https://www.youtube.com/watch?v=eJ1UDdQbE-okay Written by:

