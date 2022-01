DOOBE LYRICS – Gehraiyaan | iLyricsHub

Doobe Lyrics from Gehraiyaan is model new Hindi music sung by Lothika and this newest music is that includes Deepika Padukone, Siddhant Chaturvedi. Doobey music lyrics are penned down by Kausar Munir whereas music is given by Savera Mehta and video has been directed by Shakun Batra.

Doobey Music Particulars: Music: Doobey Film: Gehraiyaan Singer: Lothika Lyrics: Kausar Munir Music: Savera Mehta Starring: Deepika Padukone, Siddhant Chaturvedi Label: Sony Music India

Doobe Lyrics



Dono Ka Dil Besabar

Basabar Besabar Tera MeraDono Ka Dil BesabarBasabar Besabar Shamon Sheher

Dono Ka Dil Bekhabar

Bekhabar Bekhabar Lo Kashtiyan Humari Yun Takra Gayi

Lehar Lehar Dono Ka Dil Besafar

Besafar Besafar Haan Doobey Haan Doobey

Haan Doobe Ek Dooje Mein Yahan Haan Doobey Haan Doobey

Haan Doobe Uff Yeh Gehraiyaan

Haan Doobey Haan Doobey

Haan Doobey Ek Dooje Mein Yahan Hai Saanson Mein Samandar

Hai Dil Mein Dhuaan Dheere Dheere Aise Gire Bijliyan

Tu Bhi Important Bhi Beasar

Bheege Bheege Dekho Roohein

Is Tarah Beasar Beasar Lo Apne Kinare Yun Takra Gaye

Lehar Lehar Dono Ka Dil Besafar

Uff Ye Gehraaiyaan Haan Doobey Haan Doobey

Haan Doobe Ek Dooje Mein Yahan Haan Doobey Haan Doobey

Haan Doobe Uff Yeh Gehraiyaan

Haan Doobey Haan Doobey

Haan Doobey Ek Dooje Mein Yahan Hai Saanson Mein Samandar

Hai Dil Mein Dhuaan Reh Jayega Kya

Jo Beh Gaye Yahaan

Chal Beh Jaaye Yahan Ho Jayega Kya

Jo Kho Gaye Yahan

Chal Kho Jaaye Yahan

Haan Doobe Ek Dooje Mein Yahan Haan Doobey Haan Doobey

Haan Doobe Uff Yeh Gehraiyaan

Haan Doobey Haan Doobey

Haan Doobey Ek Dooje Mein Yahan Hai Saanson Mein Samandar

Hai Dil Mein Dhuaan Doobey Music Video Written by:

Kausar Munir

