DUR HUA LYRICS – Asim Riaz



Kya Hua Mujhe Kya Hua

Ae Khuda Mere Khuda

Mujhe Kya Hua Mujhe Kya Hua

Dil Rooth Ke Toot Ke Choor Hua

Mera Yaar Meri Nazron Se Dur Hua

Ae Khuda Mere Khuda

Mujhe Kya Hua Mujhe Kya Hua

Dil Rooth Ke Toot Ke Choor Hua

Mera Yaar Meri Nazron Se Door Hua

I’m Sharin’ At The Widow

Thinking About My Life

Mumbai City You Can See The Lights

What Happened To The Phone Calls

In The Night

What Happened To Your

Dressing Of Date Night

Ae Khuda Mere Khuda

Mujhe Kya Hua Mujhe Kya Hua

Dil Rooth Ke Toot Ke Choor Hua

Mera Yaar Meri Nazron Se Dur Hua

Kya Hua Tujhe Kya Hua

Mujhe Neend Na Aaye Aisa Pyar Hua

Heer Ke Pichhe Boora Hal Hua

Ranjha Tere Liye Bekarar Hua

Ae Khuda Mere Khuda

Mujhe Kya Hua Mujhe Kya Hua

Dil Rooth Ke Toot Ke Choor Hua

Mera Yaar Meri Nazron Se Door Hua

Meri Baahon Mein Hai Tu

Mere Khwabon Mein Hai Tu

Jab Tak Hai Yeh Zindagi

Meri Saanson Mein Hai Tu

Tujhe Kyun Hai Ye Guroor

Bol Mera Kya Kasoor

Jo Bhi Dega Woh Saja

Hogi Mujhe Manzoor

Ae Khuda Mere Khuda

Mujhe Kya Hua Mujhe Kya Hua

Dil Rooth Ke Toot Ke Choor Hua

Mera Yaar Meri Nazron Se Door Hua

I Remember When You Use To Hold Hands

Walkin’ On The Beach With Toes And Sand

I Fell In Love From The First Class

I Know You Meant For Me

All I Want Is One Chance

Kya Hua Tujhe Kya Hua

Mujhe Neend Na Aaye Aisa Pyar Hua

Heer Ke Pichhe Boora Hal Hua

Ranjha Tere Liye Bekarar Hua

Ae Khuda Mere Khuda

Mujhe Kya Hua Mujhe Kya Hua

Dil Rooth Ke Toot Ke Choor Hua

Mera Yaar Meri Nazron Se Door Hua

Ae Khuda Mere Khuda

Mujhe Kya Hua Mujhe Kya Hua

Dil Rooth Ke Toot Ke Choor Hua

Mera Yaar Meri Nazron Se Dur Hua

This One Is Dedicated To All People

Who Lost Somebody Really Really Close

Asim Riaz

I’ve Been Through All