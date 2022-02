EK TU HI TOH HAI LYRICS – Stebin Ben

Rooh Se Juda Hai Tu

Humsafar Jo Hua Hai Tu

Daudta Hai Tu Seene Mein

Dhadkane Boon Raha Hai Tu

Aadat Nahi Hai Tu Toh

Fitrat Hai Meri

Badlegi Na Jab Tak

Yeh Chahat Hai Teri

Vaada Hai Tujhse

Jaunga Na Kahin

Taan Zindagi Hoon Main Tera

Ek Tu Hi Toh Hai

Ek Tu Hi To Hai

Ek Tu Hi Toh Hai

Sab Tu Hi Hai Mera

Ek Tu Hi To Hai

Ek Tu Hi Toh Hai

Ek Tu Hi To Hai

Rabb Tu Hi Hai Mera

Lamhein Bekaar The

Tu Shaam Jab Na Tha

Ishq Mujhme Bhi Tha Lekin

Main Khud Mukhaatib Na Tha

Dariya Ko Hai Mere

Woh Samundar Mil Gaya

Jariya Jeene Ka

Tere Andar Mil Gaya

Khwaish Hai Jab Kabhi

Nikle Toh Dum Mera

Kandhe Pe Sar Ho Tera

Ek Tu Hi Toh Hai

Ek Tu Hi To Hai

Ek Tu Hi Toh Hai

Sab Tu Hi Hai Mera

Ek Tu Hi To Hai

Ek Tu Hi Toh Hai

Ek Tu Hi To Hai

Rabb Tu Hi Hai Mera

Pehle Aayi Na Yeh Baarishein

Tune Mera Pata De Diya Inhein

Taarikhon Mein Guzre The Din

Tha Bewajah Jagna

Duniya Ki Ab Mujhe

Zaroorat Hai Kahan

Teri Baahon Mein Mere

Hai Dono Jahan

Sang Tere Tai Karoon

Jannat Ka Raasta

Ab Aur Kya Mangna

Ek Tu Hi Toh Hai

Ek Tu Hi To Hai

Ek Tu Hi Toh Hai

Sab Tu Hi Hai Mera

Ek Tu Hi To Hai

Ek Tu Hi Toh Hai

Ek Tu Hi To Hai

Rabb Tu Hi Hai Mera

Rabb Tu Hi Hai Mera