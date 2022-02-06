lyrics

HAADSA LYRICS – Kaka | iLyricsHub

11 seconds ago
Add Comment
by admin
HAADSA LYRICS – Kaka | iLyricsHub
Written by admin
HAADSA LYRICS – Kaka | iLyricsHub

HAADSA LYRICS – Kaka | iLyricsHub

Chowk Utte Haadsa Hoya
Nazran Di Takkar Hoyi
Chowk Utte Haadsa Hoya
Nazran Di Takkar Hoyi

Haadse Ch Zakhmi Hoye
Dilan Di Jo Gall Uddi
Mudke Na Dakkar Uddi

Haadse Ch Zakhmi Hoye
Dilan Di Jo Gall Uddi
Mudke Na Dakkar Uddi

Chowk Utte Haadsa Hoya
Nazarn Di Takkar Hoyi
Chowk Utte Haadsa Hoya

Sheh Khari Khari Aagi
Ik Passe Oh
Adawan Naal Bhari Aagi
Ik Passe Oh

Sheh Khari Khari Aagi
Ik Passe Oh
Adawan Naal Bhari Aagi
Ik Passe Oh

Sharmai Dari Dari Aagi
Ik Passe Oh
Arshan Ton Pari Aagi
Ik Passe Oh

Dooje Paase Oh Si
Fakkar Koyi

Chowk Utte Haadsa Hoya
Nazran Di Takkar Hoyi
Chowk Utte Haadsa Hoya

Kinniyan De Dilan Di Muraad Baneya
Taan Vi Dekho Phirda Ae Saad Baneya

Kinniyan De Dilan Di Muraad Baneya
Taan Vi Dekho Phirda Ae Saad Baneya
Ghummda Ae Panchhi Koyi Azad Baneya
Shayaran Da Jehda Ustad Baneya
Ehnu Sujheya Na Akhar Koyi

Chowk Utte Haadsa Hoya
Nazran Di Takkar Hoyi
Chowk Utte Haadsa Hoya

Tussi Lalo Zor Thonu Na Kahugi
Jithe Vi Puchhoge Osse Thaan Kahugi

Tussi Lalo Zor Thonu Na Kahugi
Jithe Vi Puchhoge Osse Thaan Kahugi
Mere Utte Mardi Aa Taan Kahugi
Aakhir Nu Kaka Ji Nu Haan Kahugi
Yaaron Aidda Vi Ni Chakkar Koyi

Chowk Utte Haadsa Hoya
Nazran Di Takkar Hoyi
Chowk Utte Haadsa Hoya

Kade Kade Karaan Kehda Roz Karda
Geetan Vich Tainu Purpose Karda

Kade Kade Karaan Kehda Roz Karda
Geetan Vich Tainu Purpose Karda
Aithe Kitte Honi Tu Suppose Karda
Music Ch Feeling Compose Karda
Ghuli Tarjan Ch Shakkar Koyi

READ Also  MITHI MITHI LYRICS - Jassi Gill

Chowk Utte Haadsa Hoya
Nazran Di Takkar Hoyi
Chowk Utte Haadsa Hoya

Rait’le Ujadan Nu Vi Jeet Launga
Desh’an Deyan Pahada Nu Vi Jeet Launga

Rait’le Ujadan Nu Vi Jeet Launga
Main Desh’an Deyan Pahada Nu Vi Jeet Launga
Tereyan Pahada Nu Vi Jeet Launga
Dilan Ki Main Naada Nu Vi Jeet Launga
Meri Pahunch Roohan Takar Hoyi

Chowk Utte Haadsa Hoya
Nazran Di Takkar Hoyi
Chowk Utte Haadsa Hoya
Nazran Di Takkar Hoyi

#HAADSA #LYRICS #Kaka #iLyricsHub

You may also like

About the author

admin

View all posts

Leave a Comment