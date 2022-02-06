HAADSA LYRICS – Kaka | iLyricsHub
Chowk Utte Haadsa Hoya
Nazran Di Takkar Hoyi
Chowk Utte Haadsa Hoya
Nazran Di Takkar Hoyi
Haadse Ch Zakhmi Hoye
Dilan Di Jo Gall Uddi
Mudke Na Dakkar Uddi
Haadse Ch Zakhmi Hoye
Dilan Di Jo Gall Uddi
Mudke Na Dakkar Uddi
Chowk Utte Haadsa Hoya
Nazarn Di Takkar Hoyi
Chowk Utte Haadsa Hoya
Sheh Khari Khari Aagi
Ik Passe Oh
Adawan Naal Bhari Aagi
Ik Passe Oh
Sheh Khari Khari Aagi
Ik Passe Oh
Adawan Naal Bhari Aagi
Ik Passe Oh
Sharmai Dari Dari Aagi
Ik Passe Oh
Arshan Ton Pari Aagi
Ik Passe Oh
Dooje Paase Oh Si
Fakkar Koyi
Chowk Utte Haadsa Hoya
Nazran Di Takkar Hoyi
Chowk Utte Haadsa Hoya
Kinniyan De Dilan Di Muraad Baneya
Taan Vi Dekho Phirda Ae Saad Baneya
Kinniyan De Dilan Di Muraad Baneya
Taan Vi Dekho Phirda Ae Saad Baneya
Ghummda Ae Panchhi Koyi Azad Baneya
Shayaran Da Jehda Ustad Baneya
Ehnu Sujheya Na Akhar Koyi
Chowk Utte Haadsa Hoya
Nazran Di Takkar Hoyi
Chowk Utte Haadsa Hoya
Tussi Lalo Zor Thonu Na Kahugi
Jithe Vi Puchhoge Osse Thaan Kahugi
Tussi Lalo Zor Thonu Na Kahugi
Jithe Vi Puchhoge Osse Thaan Kahugi
Mere Utte Mardi Aa Taan Kahugi
Aakhir Nu Kaka Ji Nu Haan Kahugi
Yaaron Aidda Vi Ni Chakkar Koyi
Chowk Utte Haadsa Hoya
Nazran Di Takkar Hoyi
Chowk Utte Haadsa Hoya
Kade Kade Karaan Kehda Roz Karda
Geetan Vich Tainu Purpose Karda
Kade Kade Karaan Kehda Roz Karda
Geetan Vich Tainu Purpose Karda
Aithe Kitte Honi Tu Suppose Karda
Music Ch Feeling Compose Karda
Ghuli Tarjan Ch Shakkar Koyi
Chowk Utte Haadsa Hoya
Nazran Di Takkar Hoyi
Chowk Utte Haadsa Hoya
Rait’le Ujadan Nu Vi Jeet Launga
Desh’an Deyan Pahada Nu Vi Jeet Launga
Rait’le Ujadan Nu Vi Jeet Launga
Main Desh’an Deyan Pahada Nu Vi Jeet Launga
Tereyan Pahada Nu Vi Jeet Launga
Dilan Ki Main Naada Nu Vi Jeet Launga
Meri Pahunch Roohan Takar Hoyi
Chowk Utte Haadsa Hoya
Nazran Di Takkar Hoyi
Chowk Utte Haadsa Hoya
Nazran Di Takkar Hoyi
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