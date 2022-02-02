HOMETOWN LYRICS – Jassi Gill
Hometown Lyrics by Jassi Gill is brand new Punjabi song from Alll Rounder and music of this latest song is given by Preet Romana PRP. Hometown song lyrics are penned down by Rav Hanjra while music video has been released by Jassie Gill.
|Song:
|Hometown
|Album:
|Alll Rounder
|Singer:
|Jassi Gill
|Lyrics:
|Rav Hanjra
|Music:
|Preet Romana
|Label:
|Jassi Gill
Hometown Lyrics
Ni Ajj Tere Hometown De
Ni Ajj Tere Hometown De
Muryo Di Pind Jaanda Jaanda Langeya
Ni Ajj Tere Hometown De
Muryo Di Pind Jaanda Jaanda Langeya
Ajj Pehli Baar Hoya
Ajj Pehli Baar Hoya
Na Yaar Mile Na Tu Takkri
Ni Bas Yaadan Teriyan Dangeya Ni
Ni Ajj Tere Hometown De
Muryo Di Pind Jaanda Jaanda Langeya
Ni Ajj Tere Hometown De
Muryo Di Pind Jaanda Jaanda Langeya
Ik Flashback Jehi Ghumm Gayi
Mere Ankhan Agge Saari Ni
Kya Gall-Baat Si Zindagi Di
Oh Pehli Umar Di Yaari Ni
Hunn Thaan Aa Gayi Oh Chette
Hunn Thaan Aa Gayi Oh Chette
Jithe Hath Chutte Dil Mangeya Ni
Ni Ajj Tere Hometown De
Muryo Di Pind Jaanda Jaanda Langeya
Ni Ajj Tere Hometown De
Muryo Di Pind Jaanda Jaanda Langeya
Hogi Ajj Phir Taza Jehdi Si
Main Yaad Oh Dil Ton Kaddi Ni
Ek Chitt Karda Reejh Na Dekhan
Side Te Laake Gaddi Ni
Rav Hanjra Tainu Rab Ton
Haaye Rav Hanjra Ne Rab Ton
Sache Dil Naal Sada Mangeya Si
Ni Ajj Tere Hometown De
Muryo Di Pind Jaanda Jaanda Langeya
Ni Ajj Tere Hometown De
Muryo Di Pind Jaanda Jaanda Langeya
Hometown Music Video
Written by:
Rav Hanjra
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