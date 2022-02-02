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HOMETOWN LYRICS – Jassi Gill

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HOMETOWN LYRICS – Jassi Gill
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HOMETOWN LYRICS – Jassi Gill

HOMETOWN LYRICS – Jassi Gill

Hometown Lyrics by Jassi Gill is brand new Punjabi song from Alll Rounder and music of this latest song is given by Preet Romana PRP. Hometown song lyrics are penned down by Rav Hanjra while music video has been released by Jassie Gill.

Hometown Lyrics Jassi Gill
Hometown Song Details:
Song: Hometown
Album: Alll Rounder
Singer: Jassi Gill
Lyrics: Rav Hanjra
Music: Preet Romana
Label: Jassi Gill

Hometown Lyrics

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1 Hometown Lyrics
1.1 Hometown Music Video
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Ni Ajj Tere Hometown De

Ni Ajj Tere Hometown De
Muryo Di Pind Jaanda Jaanda Langeya
Ni Ajj Tere Hometown De
Muryo Di Pind Jaanda Jaanda Langeya

Ajj Pehli Baar Hoya
Ajj Pehli Baar Hoya
Na Yaar Mile Na Tu Takkri
Ni Bas Yaadan Teriyan Dangeya Ni

Ni Ajj Tere Hometown De
Muryo Di Pind Jaanda Jaanda Langeya
Ni Ajj Tere Hometown De
Muryo Di Pind Jaanda Jaanda Langeya

Ik Flashback Jehi Ghumm Gayi
Mere Ankhan Agge Saari Ni
Kya Gall-Baat Si Zindagi Di
Oh Pehli Umar Di Yaari Ni

Hunn Thaan Aa Gayi Oh Chette
Hunn Thaan Aa Gayi Oh Chette
Jithe Hath Chutte Dil Mangeya Ni

Ni Ajj Tere Hometown De
Muryo Di Pind Jaanda Jaanda Langeya
Ni Ajj Tere Hometown De
Muryo Di Pind Jaanda Jaanda Langeya

Hogi Ajj Phir Taza Jehdi Si
Main Yaad Oh Dil Ton Kaddi Ni
Ek Chitt Karda Reejh Na Dekhan
Side Te Laake Gaddi Ni

Rav Hanjra Tainu Rab Ton
Haaye Rav Hanjra Ne Rab Ton
Sache Dil Naal Sada Mangeya Si

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Ni Ajj Tere Hometown De
Muryo Di Pind Jaanda Jaanda Langeya
Ni Ajj Tere Hometown De
Muryo Di Pind Jaanda Jaanda Langeya

Hometown Music Video

Written by:
Rav Hanjra

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