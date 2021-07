How Climate Change Hit Wine Country

La semaine précédente, les températures avaient dépassé les 100 degrés et le personnel avait aspergé les vignes de crème solaire.

« Les empêche de brûler », a déclaré M. Whitlatch.

La stratégie n’avait pas parfaitement fonctionné. Il montra une grappe de raisin tout en haut du pic exposée au soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée. Certains des fruits étaient devenus noirs et rétrécis – devenant, effectivement, des raisins secs absurdement coûteux.

“La température de cet amas a probablement atteint 120”, a déclaré M. Whitlatch. “Nous avons été incendiés.”

Alors que les journées deviennent plus chaudes et le soleil plus dangereux à Napa, les viticulteurs tentent de s’adapter. Une option plus coûteuse que la crème solaire consiste à couvrir les vignes d’une toile d’ombrage, a déclaré M. Whitlatch. Une autre tactique, encore plus coûteuse, consiste à replanter des rangées de vignes afin qu’elles soient parallèles au soleil dans la partie la plus chaude de la journée, captant moins de sa chaleur.

À 43 ans, M. Whitlatch est un vétéran des incendies de vin. En 2017, il était vigneron adjoint à Mayacamas Vineyards, un autre vignoble de Napa, lorsqu’il a été incendié par une série d’incendies de forêt. C’est sa première saison chez Green & Red, qui a perdu toute sa récolte de rouges à cause de la fumée du Glass Fire.

Après cet incendie, l’assureur de la cave a écrit aux propriétaires, Raymond Hannigan et Tobin Heminway, énumérant les changements nécessaires pour réduire son risque d’incendie, notamment la mise à jour des panneaux de disjoncteurs et l’ajout d’extincteurs. « Nous avons dépensé des milliers et des milliers de dollars pour moderniser la propriété », a déclaré M. Hannigan.