Inside the Epic Infrastructure Bill

Trois points à retenir d’une nouvelle histoire de Tesla

Un nouveau livre, « Power Play : Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century » de Tim Higgins du Wall Street Journal, relate le parcours de Tesla, de la quasi ruine financière au vendeur de la voiture électrique la plus populaire au monde. Musk a déjà appelé le livre, aujourd’hui, “faux et ennuyeux”, mais Walter Isaacson avait une vision plus positive de la critique du Times. Voici trois éléments du livre qui ont attiré notre attention :

Le livre prétend que Musk a (peut-être) demandé à Tim Cook de le nommer PDG d’Apple. À l’époque, Tesla était aux prises avec des problèmes de qualité dans le modèle X et Apple avec son propre programme de voitures électriques. Cook a testé les eaux au sujet d’une acquisition. Musk a déclaré qu’il n’envisagerait qu’un accord dans lequel il serait PDG – pas de Tesla, mais d’Apple. Cook a répondu par un juron et a raccroché le téléphone. Sur Twitter, Musk a déclaré qu’il n’avait jamais parlé avec Cook. Le livre lui-même est prudent en relatant l’échange, le racontant comme une histoire que Musk a racontée à d’autres. “Que ce soit un récit précis ou non, il est difficile d’imaginer que Musk voulait sérieusement devenir PDG d’Apple”, écrit Higgins. “Au contraire, l’histoire a joué dans la vision de Musk de Tesla devenant à égalité avec Apple.”