Investment Banking Becomes Less Popular With Young Professionals

Bien que les hauts dirigeants des plus grandes banques aient récemment insisté sur la nécessité pour les employés de retourner au bureau, beaucoup prêtent attention aux plaintes de leurs plus jeunes travailleurs. Le directeur général de Goldman, David Solomon, a déclaré ce mois-ci lors d’une conférence téléphonique sur les résultats que son entreprise paierait de manière plus compétitive et améliorerait les récompenses pour la performance. Goldman applique également sa règle de non-travail le samedi. JPMorgan déploie une technologie pour automatiser certains aspects du travail des analystes et a récemment embauché plus de 200 banquiers juniors supplémentaires pour alléger la pression au cours d’une année particulièrement chargée.

Un analyste en banque d’investissement de première année à New York peut gagner jusqu’à 160 000 $ par an, bonus compris, selon les estimations de Wall Street Prep, une entreprise qui aide les aspirants banquiers à se former pour l’industrie. Mais plusieurs firmes, dont Citigroup, Bank of America, JPMorgan et Barclays, ont augmenté les salaires des banquiers juniors. Le Credit Suisse a versé ce qu’il a décrit en interne comme des « primes de style de vie » de 20 000 $ aux jeunes banquiers.

Jefferies, une autre banque d’investissement, a même offert des vélos Peloton, des montres Apple et d’autres avantages pour remercier plus de 1 100 de ses analystes et associés – le prochain rang – pour avoir travaillé dur pendant la pandémie. Les employés de Jefferies « nous ont permis de traverser la période la plus difficile de notre carrière », ont écrit Rich Handler, directeur général de la banque, et Brian Friedman, son président, dans une lettre du 1er juillet au personnel et aux clients.

Pourtant, les banques ont tendance à s’adapter à une culture du travail fétichisée dans les années 1980, lorsque «Le feu de joie des vanités» de M. Wolfe a commémoré Wall Street comme la maison des «maîtres de l’univers». De jeunes analystes travaillaient 24 heures sur 24, récupéraient des commandes de café et de nourriture pour l’équipe, enduraient des tâches insensées telles que le dépôt de tickets commerciaux et étaient soumis à des farces et à des abus verbaux. En échange, ils ont pris pied dans l’une des carrières les plus lucratives disponibles, lorsque de nouveaux produits comme les obligations adossées à des hypothèques et les fusions et acquisitions d’entreprises créaient d’énormes profits.