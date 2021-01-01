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Ireland 17/0 (2.5 overs): Zimbabwe v Ireland Scorecard Live Score, Run Rate: 6, William Porterfield 6 (9), Paul Sterling 9 (8) – Zimbabwe v Ireland Cricket Match Live Scorecard

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by admin
Ireland 17/0 (2.5 overs): Zimbabwe v Ireland Scorecard Live Score, Run Rate: 6, William Porterfield 6 (9), Paul Sterling 9 (8) – Zimbabwe v Ireland Cricket Match Live Scorecard
Written by admin
Ireland 17/0 (2.5 overs): Zimbabwe v Ireland Scorecard Live Score, Run Rate: 6, William Porterfield 6 (9), Paul Sterling 9 (8) – Zimbabwe v Ireland Cricket Match Live Scorecard

Ireland 17/0 (2.5 overs): Zimbabwe v Ireland Scorecard Live Score, Run Rate: 6, William Porterfield 6 (9), Paul Sterling 9 (8) – Zimbabwe v Ireland Cricket Match Live Scorecard

Batsman R. B 4s 6s SR
Brendan Taylor

c George Dockrell Bo Simi Singh

 4. 45 7 1 108.89
Regis Chakabwa (W)

c Andy Balbirney Bold Craig Young

 2 11 18.18
Craig Erwin (C)

c Andy Balbirney Bow George Dockrell

 64 96 7 66.67
Dion Myers

c Lorcan Tucker Bow Andy McBrain

 7 22 1 31.82
Sean Williams

B a little passion

 33 57 4 57.89
Alexander the Great

Unbeaten

 5 44 5 2 134.09
Wesley Madhavere

c Andy Balbirney Bo Mark Adair

 1 17 2 111.76
Luke Jongwe

Run out (Andy McBrain / Craig Young)

 18 9 3 200.00

Extra runs (b 0, lb 3, w 12, nb 0, Penalty 0)

Current run rate – 5.32

Did not bat Wellington Masakadza, Ashirwad Muzarabani, Richard Nagarwa

Falling wickets – 14-1 (Regis Chakabwa 4.2), 85-2 (Brendan Taylor 14.1), 101-3 (Dion Myers 20), 150-4 (Sean Williams 36.3), 182-5 (Craig Erwin 41.2), 226-6 (Wesley) Madhaware 46.5), 266-7 (Luke Jongwe 50)

Bowler O M. R. W. ECON
Craig Young 8 51 1 6.38
Adair Mark 10 63 1 6.30
Josh Little 9 78 1 8.67
Simi Singh 10 2 22 1 2.20
Andy McBrain 10 26 1 2.60
George Dockrell 3 23 1 7.67


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