Ireland 17/0 (2.5 overs): Zimbabwe v Ireland Scorecard Live Score, Run Rate: 6, William Porterfield 6 (9), Paul Sterling 9 (8) – Zimbabwe v Ireland Cricket Match Live Scorecard
|Batsman
|R.
|B
|4s
|6s
|SR
|Brendan Taylor
c George Dockrell Bo Simi Singh
|4.
|45
|7
|1
|108.89
|Regis Chakabwa (W)
c Andy Balbirney Bold Craig Young
|2
|11
|18.18
|Craig Erwin (C)
c Andy Balbirney Bow George Dockrell
|64
|96
|7
|66.67
|Dion Myers
c Lorcan Tucker Bow Andy McBrain
|7
|22
|1
|31.82
|Sean Williams
B a little passion
|33
|57
|4
|57.89
|Alexander the Great
Unbeaten
|5
|44
|5
|2
|134.09
|Wesley Madhavere
c Andy Balbirney Bo Mark Adair
|1
|17
|2
|111.76
|Luke Jongwe
Run out (Andy McBrain / Craig Young)
|18
|9
|3
|200.00
Extra runs (b 0, lb 3, w 12, nb 0, Penalty 0)
Current run rate – 5.32
Did not bat Wellington Masakadza, Ashirwad Muzarabani, Richard Nagarwa
Falling wickets – 14-1 (Regis Chakabwa 4.2), 85-2 (Brendan Taylor 14.1), 101-3 (Dion Myers 20), 150-4 (Sean Williams 36.3), 182-5 (Craig Erwin 41.2), 226-6 (Wesley) Madhaware 46.5), 266-7 (Luke Jongwe 50)
|Bowler
|O
|M.
|R.
|W.
|ECON
|Craig Young
|8
|51
|1
|6.38
|Adair Mark
|10
|63
|1
|6.30
|Josh Little
|9
|78
|1
|8.67
|Simi Singh
|10
|2
|22
|1
|2.20
|Andy McBrain
|10
|26
|1
|2.60
|George Dockrell
|3
|23
|1
|7.67
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