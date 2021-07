Is Robinhood Worth $32 Billion?

On y va encore une fois

Une rafale d’annonces concernant des réouvertures de bureaux retardées, des politiques de masques plus strictes et des mandats de vaccins ont donné l’impression que nous sommes à un stade précoce de la pandémie, plutôt qu’un an et demi plus tard. La variante Delta hautement contagieuse du coronavirus est à blâmer.

Un certain nombre d’entreprises ont déclaré qu’elles retardaient les plans de retour au bureau. Google a annoncé qu’il reporterait sa date de retour officielle à la mi-octobre, à partir de septembre. Lyft a déclaré qu’il ne demanderait pas aux employés de retourner au bureau avant février, au lieu de septembre. Deux semaines après l’ouverture de ses bureaux à New York et à San Francisco, Twitter a annoncé qu’il les fermerait – et interromprait les réouvertures ailleurs – « à la lumière des conditions actuelles ».

De plus en plus d’entreprises imposent des mandats de vaccin Covid, plus probablement aidé par la couverture fournie par les services gouvernementaux la rendant obligatoire pour leurs travailleurs. Aujourd’hui, le président Biden devrait annoncer que tous les employés civils fédéraux devraient se faire vacciner ou être obligés de se soumettre à des tests réguliers, à la distanciation sociale, aux exigences en matière de masque et aux restrictions de voyage. Facebook et Google ont déclaré hier que les employés qui retournent dans leurs bureaux doivent être vaccinés, des politiques qui s’appliquent à des dizaines de milliers de travailleurs.

Les commerçants sont de retour à l’honneur avec les nouvelles directives du CDC sur le port de masques à l’intérieur, même pour les vaccinés. Les directives les obligent à reconsidérer les politiques sur les couvre-visages pour les clients et les employés, un exercice ardu. Apple a déclaré hier qu’il obligerait les employés et les clients à porter des masques dans plus de la moitié de ses magasins américains. D’autres détaillants hésitent à réimposer les exigences en matière de masques des mois après les avoir abandonnées. “Vous avez un ensemble de détaillants qui ont évalué les données et les informations et arrivent à la conclusion qu’ils ont déjà fait le changement qu’ils vont faire, et ils n’ont pas l’intention de revenir en arrière”, a déclaré Joel. Bines du cabinet de conseil AlixPartners.

Publix, qui compte plus de 1 000 magasins dans le Sud, a déclaré qu’il “examinait les directives mises à jour du CDC”. Starbucks et Chipotle permettent toujours aux clients d’entrer dans leurs emplacements sans porter de masque, selon leurs sites Web. Kohl’s, Macy’s, Target et Walmart et n’ont fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Lire la suite: “La variante Delta et l’augmentation du nombre de cas font à nouveau peur aux New-Yorkais“

LA VITESSE DE LECTURE

Offres

SoftBank vendrait une grande partie de sa participation dans Uber, car il est aux prises avec des pertes ailleurs dans son portefeuille. (FT)

Citizens Financial a accepté d’acheter Investors Bancorp dans le cadre d’un accord de 3,5 milliards de dollars, le dernier d’une série d’accords conclus entre des prêteurs régionaux. (WSJ)

Un groupe d’investisseurs dirigé par Volkswagen a proposé d’acheter la société de location de voitures Europcar pour 3,4 milliards de dollars. (Reuters)

Politique

Remington, le fabricant d’armes à feu, a offert un règlement de 33 millions de dollars aux familles des victimes de la fusillade à l’école de Sandy Hook. (CNN)

Lina Khan, la présidente de la FTC, a déclaré au Congrès que les plateformes en ligne étaient en partie responsables de l’augmentation de la fraude pendant la pandémie. (WSJ)

Le meilleur du reste

Cet automne, Wharton deviendra le premier programme de MBA d’élite à admettre plus de femmes que d’hommes. (WSJ)

La vie après l’or : comment d’anciens olympiens ont appliqué les leçons des Jeux à d’autres défis de la vie. (Wapo)

D’anciens employés de Google disent que lorsqu’ils ont parlé de discrimination, ils ont été orientés vers des programmes de conseil en santé. (NYT)

« Nous sommes Ben et Jerry. Hommes de crème glacée, hommes de principe. (Avis du temps)

L’Ever Given, qui a bouché le canal de Suez, a finalement atteint Rotterdam. (WSJ)

Nous aimerions vos commentaires. Veuillez envoyer vos idées et suggestions à [email protected] clock.com.