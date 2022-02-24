JAAN HAI MERI LYRICS – Radhe Shyam
Jaan Hai Meri Lyrics from Radhe Shyam is Latest Hindi song sung by Armaan Malik and this brand new song is featuring Prabhas, Pooja Hegde. Jaan Hai Meri song lyrics are penned down by Rashmi Virag while music is given by Amaal Mallik and video has been directed by Radha Krishna Kumar.
Jaan Hai Meri Song Details:
|Song:
|Jaan Hai Meri
|Movie:
|Radhe Shyam
|Singer:
|Armaan Malik
|Lyrics:
|Rashmi Virag
|Music:
|Amaal Mallik
|Starring:
|Prabhas, Pooja Hegde
|Label:
|T-Series
Jaan Hai Meri Lyrics
Labon Pe Naam Hai Tera
Haan Dil Mein Yaad Hai Teri
Tu Mera Na Hua Toh Kya
Tu Phir Bhi Jaan Hai Meri
Jaan Hai Meri Song Is Releasing On 25th of Feb.
We Will Publish Its Full Lyrics And Video After The Song Release.
Stay Tuned!
Jaan Hai Meri Music Video
Written by:
Rashmi Virag
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