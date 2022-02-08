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Jhanjhariya Lyrics – Sawai Bhatt

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Jhanjhariya Lyrics – Sawai Bhatt
Written by admin
Jhanjhariya Lyrics – Sawai Bhatt

Jhanjhariya Lyrics – Sawai Bhatt

Jhanjhariya Lyrics by Sawai Bhatt is brand new Hindi song from album Himesh Ke Dil Se and music of this latest song is given by Himesh Reshammiya. Jhaanjharriyaa song lyrics are also penned down by Himesh Reshammiya while music video has been also released by Himesh Reshammiya.

Jhanjhariya Lyrics Sawai Bhatt | Himesh Reshammiya
Jhaanjharriyaa Song Details:
Song: Jhaanjharriyaa
Album: Himesh Ke Dil Se
Singer: Sawai Bhatt
Lyrics: Himesh Reshammiya
Music: Himesh Reshammiya
Label: Himesh Reshammiya

Jhanjhariya Lyrics

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1 Jhanjhariya Lyrics
1.1 Jhaanjharriyaa Music Video
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Raat Ke Sannate Mein
Tumhari Aahat Aate Hi
Dil Dhadak Uthta Hai

Tumhari Jhanjhariya
Jab Bhi Chhankti Hai
Dil Tadap Uthta Hai

Teri Jhaanjharriyaa Le Gayi Dil Mera
Teri Jhaanjharriyaa
Teri Jhaanjharriyaa Le Gayi Dil Mera
Teri Jhaanjharriyaa

Bheegi Bheegi Raaton Mein
Jab Chhama Chham Chhanke Woh

Teri Jhaanjharriyaa Le Gayi Dil Mera
Teri Jhaanjharriyaa
Teri Jhaanjharriyaa Le Gayi Dil Mera
Teri Jhaanjharriyaa

Tere Roop Ka Sagar Toh
Tapti Aag Ka Dariya Hai
Tai Tha Apna Milna Yeh
Teri Jhanjar Jariya Hai

Seeli Seeli Raaton Mein
Jab Chhama Chham Chhanke Woh

Teri Jhaanjharriyaa Le Gayi Dil Mera
Teri Jhaanjharriyaa
Teri Jhaanjharriyaa Le Gayi Dil Mera
Teri Jhaanjharriyaa

Aaj Ungliyon Mein Apni
Pehan Le Rishta Mera
Ishq Bhari Angoothi Ko
Dede Tu Bandhan Tera

Mehki Mehki Raaton Mein
Jab Chhama Chham Chhanke Woh

Teri Jhaanjharriyaa Le Gayi Dil Mera
Teri Jhaanjharriyaa
Teri Jhaanjharriyaa Le Gayi Dil Mera
Teri Jhaanjharriyaa

Jhaanjharriyaa Music Video

Written by:
Himesh Reshammiya

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