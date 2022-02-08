Jhanjhariya Lyrics – Sawai Bhatt
Jhanjhariya Lyrics by Sawai Bhatt is brand new Hindi song from album Himesh Ke Dil Se and music of this latest song is given by Himesh Reshammiya. Jhaanjharriyaa song lyrics are also penned down by Himesh Reshammiya while music video has been also released by Himesh Reshammiya.
|Song:
|Jhaanjharriyaa
|Album:
|Himesh Ke Dil Se
|Singer:
|Sawai Bhatt
|Lyrics:
|Himesh Reshammiya
|Music:
|Himesh Reshammiya
|Label:
|Himesh Reshammiya
Jhanjhariya Lyrics
Raat Ke Sannate Mein
Tumhari Aahat Aate Hi
Dil Dhadak Uthta Hai
Tumhari Jhanjhariya
Jab Bhi Chhankti Hai
Dil Tadap Uthta Hai
Teri Jhaanjharriyaa Le Gayi Dil Mera
Teri Jhaanjharriyaa
Teri Jhaanjharriyaa Le Gayi Dil Mera
Teri Jhaanjharriyaa
Bheegi Bheegi Raaton Mein
Jab Chhama Chham Chhanke Woh
Teri Jhaanjharriyaa Le Gayi Dil Mera
Teri Jhaanjharriyaa
Teri Jhaanjharriyaa Le Gayi Dil Mera
Teri Jhaanjharriyaa
Tere Roop Ka Sagar Toh
Tapti Aag Ka Dariya Hai
Tai Tha Apna Milna Yeh
Teri Jhanjar Jariya Hai
Seeli Seeli Raaton Mein
Jab Chhama Chham Chhanke Woh
Teri Jhaanjharriyaa Le Gayi Dil Mera
Teri Jhaanjharriyaa
Teri Jhaanjharriyaa Le Gayi Dil Mera
Teri Jhaanjharriyaa
Aaj Ungliyon Mein Apni
Pehan Le Rishta Mera
Ishq Bhari Angoothi Ko
Dede Tu Bandhan Tera
Mehki Mehki Raaton Mein
Jab Chhama Chham Chhanke Woh
Teri Jhaanjharriyaa Le Gayi Dil Mera
Teri Jhaanjharriyaa
Teri Jhaanjharriyaa Le Gayi Dil Mera
Teri Jhaanjharriyaa
Jhaanjharriyaa Music Video
Written by:
Himesh Reshammiya
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