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JHUME RE GORI LYRICS – Gangubai Kathiawadi

14 seconds ago
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by admin
JHUME RE GORI LYRICS – Gangubai Kathiawadi
Written by admin
JHUME RE GORI LYRICS – Gangubai Kathiawadi

JHUME RE GORI LYRICS – Gangubai Kathiawadi

Jhume Re Gori Lyrics from Gangubai Kathiawadi is brand new Hindi song sung by Archana Gore, Tarannum Malik Jain, Dipti Rege, Aditi Pradhudesai and this latest song is featuring Alia Bhatt. Jhoome Re Gori song lyrics are penned down by Kumaar while music is given by Sanjay Leela Bhansali and video has been also directed by Sanjay Leela Bhansali.

Jhume Re Gori Lyrics Gangubai Kathiawadi
Jhume Re Gori Song Details:
Song: Jhume Re Gori
Movie: Gangubai Kathiawadi
Singer: Archana Gore, Tarannum Malik, Dipti Rege, Aditi Pradhudesai
Lyrics: Kumaar
Music: Sanjay Leela Bhansali
Starring: Alia Bhatt
Label: Saregama

Jhume Re Gori Lyrics

Contents hide
1 Jhume Re Gori Lyrics
1.1 Jhume Re Gori Music Video
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Jhume Re Gori Ghoome Re Gori
Chali Kahan Chori Chori
Hawa Se Hai Bandhi Dori Re

Jhoome Re Gori Ghoome Re Gori
Chali Kahan Chori Chori
Hawa Se Hai Bandhi Dori Re

Sharam Chhodi Thodi Thodi
Naino Ki Yeh Bole Jodi
Besharmi Karne De Hey Ae

Jhoome Re Gori Ghoome Re Gori
Chali Kahan Chori Chori
Hawa Se Hai Bandhi Dori Re

Galiyon Mein Bhagti Soti Na Jagti
Koodti Faandti Raaton Mein Chandani
Hai Chand Pichhe Pada Aa Aa aa

Galiyon Mein Bhagti Soti Na Jagti
Koodti Faandti Raaton Mein Chandani
Hai Chand Pichhe Pada Aa Aa aa

Jhume Re Gori Ghoome Re Gori
Chali Kahan Chori Chori
Hawa Se Hai Bandhi Dori Re

Sharam Chhodi Thodi Thodi
Naino Ki Yeh Bole Jodi
Besharmi Karne De Hey Ae

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Jhoome Re Gori Ghoome Re Gori
Chali Kahan Chori Chori
Hawa Se Hai Bandhi Dori Re

Masti Mein Dolti Chup Reh Ke Bolti
Taakti Jhankti Raste Tatolti
Mazil Ka Na Hai Pata

Masti Mein Dolti Chup Reh Ke Bolti
Taakti Jhankti Raste Tatolti
Mazil Ka Na Hai Pata Aa Aa Aa

Jhume Re Gori Ghoome Re Gori
Chali Kahan Chori Chori
Hawa Se Hai Bandhi Dori Re

Sharam Chhodi Thodi Thodi
Naino Ki Yeh Bole Jodi
Besharmi Karne De Hey Ae

Jhoome Re Gori Ghoome Re Gori
Chali Kahan Chori Chori
Hawa Se Hai Bandhi Dori Re

Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra
Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra

Jhume Re Gori Music Video

Written by:
Kumaar

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