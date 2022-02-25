JHUME RE GORI LYRICS – Gangubai Kathiawadi
Jhume Re Gori Lyrics from Gangubai Kathiawadi is brand new Hindi song sung by Archana Gore, Tarannum Malik Jain, Dipti Rege, Aditi Pradhudesai and this latest song is featuring Alia Bhatt. Jhoome Re Gori song lyrics are penned down by Kumaar while music is given by Sanjay Leela Bhansali and video has been also directed by Sanjay Leela Bhansali.
|Song:
|Jhume Re Gori
|Movie:
|Gangubai Kathiawadi
|Singer:
|Archana Gore, Tarannum Malik, Dipti Rege, Aditi Pradhudesai
|Lyrics:
|Kumaar
|Music:
|Sanjay Leela Bhansali
|Starring:
|Alia Bhatt
|Label:
|Saregama
Jhume Re Gori Lyrics
Jhume Re Gori Ghoome Re Gori
Chali Kahan Chori Chori
Hawa Se Hai Bandhi Dori Re
Jhoome Re Gori Ghoome Re Gori
Chali Kahan Chori Chori
Hawa Se Hai Bandhi Dori Re
Sharam Chhodi Thodi Thodi
Naino Ki Yeh Bole Jodi
Besharmi Karne De Hey Ae
Jhoome Re Gori Ghoome Re Gori
Chali Kahan Chori Chori
Hawa Se Hai Bandhi Dori Re
Galiyon Mein Bhagti Soti Na Jagti
Koodti Faandti Raaton Mein Chandani
Hai Chand Pichhe Pada Aa Aa aa
Galiyon Mein Bhagti Soti Na Jagti
Koodti Faandti Raaton Mein Chandani
Hai Chand Pichhe Pada Aa Aa aa
Jhume Re Gori Ghoome Re Gori
Chali Kahan Chori Chori
Hawa Se Hai Bandhi Dori Re
Sharam Chhodi Thodi Thodi
Naino Ki Yeh Bole Jodi
Besharmi Karne De Hey Ae
Jhoome Re Gori Ghoome Re Gori
Chali Kahan Chori Chori
Hawa Se Hai Bandhi Dori Re
Masti Mein Dolti Chup Reh Ke Bolti
Taakti Jhankti Raste Tatolti
Mazil Ka Na Hai Pata
Masti Mein Dolti Chup Reh Ke Bolti
Taakti Jhankti Raste Tatolti
Mazil Ka Na Hai Pata Aa Aa Aa
Jhume Re Gori Ghoome Re Gori
Chali Kahan Chori Chori
Hawa Se Hai Bandhi Dori Re
Sharam Chhodi Thodi Thodi
Naino Ki Yeh Bole Jodi
Besharmi Karne De Hey Ae
Jhoome Re Gori Ghoome Re Gori
Chali Kahan Chori Chori
Hawa Se Hai Bandhi Dori Re
Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra
Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra
Jhume Re Gori Music Video
Written by:
Kumaar
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