KOKA LYRICS – Jassi Gill



Ho Billi Billi AnkhChar Chann Laave SurmaMor Copy Karde NeBillo Tera Turrna

Ho Kehnde Kalkatte Ton Banaya

Ni Dedh Lakh Laya

Taan Hello Taan Billo Sooli Tangda

Ho Kaali Kaali Chunni Ch Luko Lai

Ni Mukh Gora Gora

Ni Koka Tera Jaan Mangda

Ni Koka Tera Jaan Mangda

Go well with Kare Go well with Tainu Hor Kare Cute

Jehda Thoddi Te Black Til Khaas Ni

Nakk Talwar Paadun Jatt Rani Haar

Lakk Gol Gol Kach Da Glass Ni

Go well with Kare Go well with Tainu Hor Kare Cute

Jehda Thoddi Te Black Til Khaas Ni

Nakk Talwar Paadun Jatt Rani Haar

Lakk Gol Gol Kach Da Glass Ni

Ho Mathe Utte Tikka Tu Sajaya

Jo Chann Chadh Aaya

Haaye Ni Golden Rang Da

Ho Kaali Kaali Chunni Ch Luko Lai

Ni Mukh Gora Gora

Ni Koka Tera Jaan Mangda

Ni Koka Tera Jaan Mangda

Kaptaan Kaptaan Leya Keel Teri Really feel

Laike Geetan Vich Likhda Romance Ni

Samjhi Na Idler Aa Mere Vallon Supply Aa

Laiju Tainu Paris France Ni

Kaptaan Kaptaan Leya Keel Teri Really feel

Laike Geetan Vich Likhda Romance Ni

Samjhi Na Idler Aa Mere Vallon Supply Aa

Laiju Tainu Paris France Ni

Ho Jehda Tainu Takke Ohnu Ghoore

Te Ho Jaanda Muhre

Ho Par Tere Kolon Sangda

Ho Kaali Kaali Chunni Ch Luko Lai

Ni Mukh Gora Gora

Ni Koka Tera Jaan Mangda

Sohniye Ni Koka Tera Jaan Mangda