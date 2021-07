La era del espacio como negocio ha comenzado

Los proyectos espaciales menos ambiciosos están muy abiertos para los empresarios.

“Si vemos la etapa en la que se encuentra la exploración espacial hoy en día, sober todo con las actividades de la órbita terrestrial baja, en verdad es algo parecido a las primeras épocas de internet”, comments West Griffin, financial director of Axiom, an emergent empresa that tries to build the primera estación espacial commercial.

The comercialización del espacio comenzó durante el height de las puntocom in the decade of 1990, pero tardó mucho más en materializarse. Los vuelos de este mes dates back to 1996, cuando la organización sin fines de lucro X Prize anunció a concurso con un premio de 10 million dólares para la primera organización no gubernamental that will build a reutilizable space ship that pudiera llevar a alguien has una altitizable of 100 kilometers, o 62.5 millas, y que lo lograra en menos de dos semanas.

El diseño ganador in 2004 resulted in SpaceShipOne in an esfuerzo directo por Burt Rutan, an aeroespacial engineer that diseñó el avión Voyager that flew alrededor del mundo sin detenerse ni repostar. Fue financiado por Paul Allen, cofundador of Microsoft that murió in 2018.

El concurso también despertó el interés de Branson. In 1999 registered the trademark “Virgin Galactic Airways” and licensed the SpaceShipOne technology. Branson hoped that una versión más grande pudiera would initiate views of commercial activities in tres años. In cambio, tomó 17 años.