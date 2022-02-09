LELA RANG EK PUDIYA LYRICS – Rakesh Mishra
Lela Rang Ek Pudiya Lyrics by Rakesh Mishra ft. Neha Raj is brand new Bhojpuri Holi song sung by Rakesh Mishra, Neha Raj and music of this latest song is given by Chhotu Rawat. Lela Rang Ek Puriya song lyrics are penned down by Rajnish Chaubey while video has been directed by Ravi Pandit.
|Song:
|Lela Rang Ek Pudiya
|Singer:
|Rakesh Mishra, Neha Raj
|Lyrics:
|Rajnish Chaubey
|Music:
|Chhotu Rawat
|Label:
|Wave Music
Lela Rang Ek Pudiya Lyrics
Ek Pudiya Lela Ek Pudiya
Ek Puriya
Bahe Lahe Lahe Faguni Bayariya
Tani Nikla Ae Bhauji Bahariya
Bahe Lahe Lahe Faguni Bayariya
Tani Nikla Ae Bhauji Bahariya
Godi Mein Aapna Tangle Aava
Boby Hokhe Chahe Gudiya
Gudiya Gudiya
Ek Pudiya Lela Ek Pudiya
Aava Na Lela Rang Ek Puriya
Ek Pudiya Lela Ek Pudiya
Aava Na Rang Lela Ek Puriya
Ek Pudiya Lela Ek Pudiya
Kame Ba Dam Badhiya
Kere La Kaam Ho
Devaran Ke Dale Mein
Ho Jaayi Aaram Ho
Ek Pudiya Lela Ek Pudiya
Kame Ba Dam Badhiya
Kere La Kaam Ho
Devaran Ke Dale Mein
Ho Jaayi Aaram Ho
Phagun Mein Sabke Free Baate
Budhawo Chahe Budhiya
Haan Budhiya
Ek Pudiya Lela Ek Pudiya
Aawa Bhauji Humra Se Lele Puriya
Ek Pudiya Lela Ek Pudiya
Lele Bhauji Rang Tuhu Ek Puriya
Ek Pudiya Lela Ek Pudiya
Hey Barham Baba Kavno Saali Bhetayit
Okare Duware Color Saunse Bhechayit
Ek Pudiya Ek Pudiya
Gore Gore Galiya Par Karda Color Ho
Bhale Tu Lela Gehna Saunse Jevar Ho
Humar Bann Ja Ho Humar Bann Ja
Ae Rakesh Raja Thanja Humar Bann Ja
Ae Rakesh Raja Thanja Humar Bann Ja
Rajnish Chaubey Ke Kiriya Baate
Rakh Tu Dooriya, Dooriya
Ek Pudiya Lela Ek Pudiya
Lela Tuhu Rang Dekha Ek Pudiya
Ek Pudiya Lela Ek Pudiya
Lela Ho Rang Morey Ek Puriya
Ek Pudiya
Lela Rang Ek Pudiya Music Video
Written by:
Rajnish Chaubey
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