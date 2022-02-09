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LELA RANG EK PUDIYA LYRICS – Rakesh Mishra

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LELA RANG EK PUDIYA LYRICS – Rakesh Mishra
Written by admin
LELA RANG EK PUDIYA LYRICS – Rakesh Mishra

LELA RANG EK PUDIYA LYRICS – Rakesh Mishra

Lela Rang Ek Pudiya Lyrics by Rakesh Mishra ft. Neha Raj is brand new Bhojpuri Holi song sung by Rakesh Mishra, Neha Raj and music of this latest song is given by Chhotu Rawat. Lela Rang Ek Puriya song lyrics are penned down by Rajnish Chaubey while video has been directed by Ravi Pandit.

Lela Rang Ek Pudiya Lyrics Rakesh Mishra
Lela Rang Ek Pudiya Song Details:
Song: Lela Rang Ek Pudiya
Singer: Rakesh Mishra, Neha Raj
Lyrics: Rajnish Chaubey
Music: Chhotu Rawat
Label: Wave Music

Lela Rang Ek Pudiya Lyrics

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1 Lela Rang Ek Pudiya Lyrics
1.1 Lela Rang Ek Pudiya Music Video
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Ek Pudiya Lela Ek Pudiya
Ek Puriya

Bahe Lahe Lahe Faguni Bayariya
Tani Nikla Ae Bhauji Bahariya

Bahe Lahe Lahe Faguni Bayariya
Tani Nikla Ae Bhauji Bahariya

Godi Mein Aapna Tangle Aava
Boby Hokhe Chahe Gudiya
Gudiya Gudiya

Ek Pudiya Lela Ek Pudiya
Aava Na Lela Rang Ek Puriya
Ek Pudiya Lela Ek Pudiya
Aava Na Rang Lela Ek Puriya

Ek Pudiya Lela Ek Pudiya

Kame Ba Dam Badhiya
Kere La Kaam Ho
Devaran Ke Dale Mein
Ho Jaayi Aaram Ho

Ek Pudiya Lela Ek Pudiya

Kame Ba Dam Badhiya
Kere La Kaam Ho
Devaran Ke Dale Mein
Ho Jaayi Aaram Ho

Phagun Mein Sabke Free Baate
Budhawo Chahe Budhiya
Haan Budhiya

Ek Pudiya Lela Ek Pudiya
Aawa Bhauji Humra Se Lele Puriya
Ek Pudiya Lela Ek Pudiya
Lele Bhauji Rang Tuhu Ek Puriya

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Ek Pudiya Lela Ek Pudiya

Hey Barham Baba Kavno Saali Bhetayit
Okare Duware Color Saunse Bhechayit
Ek Pudiya Ek Pudiya

Gore Gore Galiya Par Karda Color Ho
Bhale Tu Lela Gehna Saunse Jevar Ho
Humar Bann Ja Ho Humar Bann Ja
Ae Rakesh Raja Thanja Humar Bann Ja
Ae Rakesh Raja Thanja Humar Bann Ja

Rajnish Chaubey Ke Kiriya Baate
Rakh Tu Dooriya, Dooriya

Ek Pudiya Lela Ek Pudiya
Lela Tuhu Rang Dekha Ek Pudiya
Ek Pudiya Lela Ek Pudiya
Lela Ho Rang Morey Ek Puriya

Ek Pudiya

Lela Rang Ek Pudiya Music Video

Written by:
Rajnish Chaubey

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