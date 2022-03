LOST LYRICS – Dino James



Maine Comma Jisko Samjha

Woh Toh Lag Raha Hai Full Stop Sa

Toone Batting Khud Hi Kar Li Jaana

Kiya Toone Toss Kahan

Jo Easy Ball Hai Samjhi

Munh Pe Aayi Wo Full Toss Sa

Kehne Ka Yeh Matlab Hai

Tere Jaate Hi Hoon Lost Sa

Main Chain Saara De Kar

Bas Takleefein Maine Khareedi

Main Sacchi Bolun

Paagal Ho Gaya Hoon Sunke Arijit

Socha Tu Thi Ghar Hi Ki

Par Nikli Tu Atithi

Akela Rehna Bhaye

Ab Kareeb Nahi Hai Kareebi

Subah Se Main Pee Raha Hoon

Par Abhi Bhi Mujhe Chadhi Nahi

Bhari Mera Sar Hai

Kyuki Haavi Shayad Shani Ji

Tera Topic Jab Bhi Aata Hai

Toh Ho Jata Hoon Uneasy

Andar Jalke Baahar Sabse Bolun

Mujhe Padi Nahi

Saare Answer Mere Paas He Hai

Jaanke Kar Nahi Paa Raha Hoon Solve Main

Ek Baar Mein Khatam Kar Sakta Hoon

Par But I Think I Like Instalments

I Know Kya Sahi Hai Mere Liye

Par Le Nahi Paa Raha Hoon Call Main

Kisi Ne Socha Tha Ki Breakup Ke

Gaane Karega John Wick

Kyun Main Aise Rootha Sa

Dooba Sa Sookha Sa Chhupa Sa

Toota Sa Khoya Rahun

Baatein Saari Tu Bata

Subah Se Kyun Bhala Hoon Khafa

Baithe Main Aahein Bharun

Baby I’m Just So Lost

I’m Just So Lost

Baby I’m Just So Lost

I’m Just So Lost

Shayad Acha Lag Raha Hai Mujhe

I’m Tripping On This Pain Now

Yeh Mausam Itna Manhoos Kyun Hai?

I Think It’s Gonna Rain Now

Dil Ki Planning Fade Ho Rahi Hai

I’m Thinking From My Brain Now

I’m Drained Now Thak Gaya Hoon

I Just Want To Break This Chain Now

Body Kaafi Strong Hai

Beta Dil Se Thoda Weak Hoon

Shurun Mein Kaafi Fati Thi

Par Ab Lagta Hai Theek Hoon

Wohi Galtiyon Ko Dohrata Hoon

Par Aisa Nahi Ki Seekh Loon

Tujhe Kutte Jaise Miss Kar Raha Hoon

I Know You’re Missing Me Too

Mere Soch Ke Yojana Flop Hua

Aur Yeh Afsos Hai Dil Ke Stroke Sa

Ab Yeh Roz Ka Botla Vodka

Chhokra Joke Sa Haunsla Khojta

Saare Saare Dost Ka Rokna Tokna Kosna

Is Chot Ka Nahi Koyi Totka

Sun Tere Honth Ka Dose Toh Dope Tha

Main Toh Bas Totla Ab Koyi Hosh Na

I’m A Rockstar You’re A Rose Flower

Hath Mein Mere Mogra Tha Ab Hai Pokhraj

Tere Ko Mujhe Rokna Tha Na

Jab Main Wrong Tha

Ab Mere Shoke Ko Aake Thoda Soke Ja

Main Toh Baby Rootla Lothada Gost Ka

Pehle Toh Main Thos Tha Ab Soft Sa Dhokla

Sachi Toone Bahut Saha Jab Maine No Kaha

Ab Lost Hoon Roz Yahan

Ab Saare Saare Din

Un Yaadon Ke Bas Glimpse

Bus Kare Mujhe Pinch

Yeh Kaise Mai Sahun

Yeh Kehti Mujhe Wind

Aur Deti Mujhe Chills

Ki Aane Wali Zindagi Tere Bina

Baby I’m Just So Lost

I’m Just So Lost

Baby I’m Just So Lost

I’m Just So Lost

Baby I’m Just So Lost

I’m Just So Lost

Baby I’m Just So Lost

I’m Just So Lost