MERA SAFAR (Suffer) LYRICS – Umar Riaz



Yo This Is Umar Riaz!

I Did It, We Did It

Umar Army Let’s Go!

Mera Naam

Saare Desh Ki Zubaan Par

Jammu Ka Launda Aaya

Khela Seena Taan Kar

Peshe Se Main Doctor

Peshe Ko Na Taunt Kar

Dikhaya Mujhe Aise Jaise

I’m F*ckin’ Monster

Yah I’m A Monster

Aaj Mila Mauka Mujhe

Let Me Give My Answer

20 Million Trend Kiya

Sirf Mere Naam Par

Desh Ki Saari Janta Ko Hai

Naaz Mere Kaam Par

Dusaron Ki Galtiyon Ko

Kaise Kiya Maaf Par

Ghar Se Nikala Mujhe

Weekend Ke Vaar Par

Bola Mujhe Faisla Hai

Desh Ki Awaam Par

Khushi Hui Mujhe Inka

Asli Faisla Jaankar

Asli Faisla Jaankar

Ka Ka Kaha Mujhe Violent

Mujhme Aggression

Why They Putting Fingers

Judging My Profession

Kaha Mujhe Violent

Mujhme Aggression

Why They Putting Fingers

Judging My Profession

Aah I’m Doctor Doctor Doctor

I’m I’m Doctor Doctor Doctor

Jab Bhi Chahiye Marham Patti

Karte Mujhe Call Par

Jab Bhi Chahiye Marham Patti

Karte Mujhe Call Par, Why

I’m A Doctor Doctor Doctor

I’m A I’m A Doctor Doctor Doctor

I’m A I’m A Doctor Doctor Doctor

I’m A I’m A Doctor Doctor Doctor

Jis Media Ne Mujhe Top 5 Se Nikala

Aaj Wahi Mere Naam Pe Lagaye Mela

Dil Se Main Khela Shuru Se Akela

Kahan Tha Insaf Jab Mujhe

Pool Mein Dhakela

Logon Ke Liye Game Hai

Chahiye Inko Fame Hai

Peeth Peeche Karein Vaar

What A F*ckin’ Chem Hai

Ghar Se Nikalne Ka

Reason Inka Lame Hai

Baahar Pata Chala Sabse Zyada

Mera Hi Name Hai

Kehne Ko Toh Bhai Nikle Kasayi

Har Baat Par Karein

Sab Mere Se Ladayi

Sachi Dosti Rajeev

Aur KK Ne Nibhai

Bolo Aaj Sabse Zyada

Beta Kiski Chadhai

Kaha Mujhe Violent

Mujhme Aggression

Why They Putting Fingers

Judging My Profession

Kaha Mujhe Violent

Mujhme Aggression

Why They Putting Fingers

Judging My Profession

I’m A Doctor Doctor Doctor

I’m A I’m A Doctor Doctor Doctor

Jab Bhi Chahiye Marham Patti

Karte Mujhe Call Par

Jab Bhi Chahiye Marham Patti

Karte Mujhe Call Par, Why

I’m A Doctor

I’m A I’m A Doctor

I’m A I’m A Doctor

I’m A I’m A Doctor Doctor Doctor

Go…

They Try To Put Me On My Knees

But Look Where I Am Now

Kitne Aaye Kitne Gaye

Winner Toh Ban Gaye

Par Dil Kisne Jeete Haan!