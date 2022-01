Meri Zindagi Mein Aa Lyrics – Himesh Reshammiya

Meri Zindagi Mein Aa Lyrics by Himesh Reshammiya is model new Hindi track from album Himesh Ke Dil Se and sung by Mohd Danish. The music of this newest track can also be given by Himesh Reshammiya. Meri Zindaggi Mein Aa track lyrics are additionally penned down by Himesh Reshammiya whereas music video has been launched by Himesh Reshammiya.

Meri Zindagi Mein Aa Lyrics



Phir Se Jeena Hai

Teri Mohabbat Ka Jam

Dobara Peena Hai Teri Aashiqui Ka LamhaPhir Se Jeena HaiTeri Mohabbat Ka JamDobara Peena Hai Ho Ho Ho Ho Ho.. Mujhe Dobara Chhod Jaane Ke Liye

Ishq Mein Dil Mera Todne Ke Liye Sahi

Phir Se Ek Baar Meri Zindagi

Meri Zindagi Mein Aa

Meri Zindaggi Mein Aa Mujhe Dobara Chhod Jaane Ke Liye

Ishq Mein Dil Mera Todne Ke Liye Sahi

Phir Se Ek Baar Meri Zindagi

Meri Zindaggi Mein Aa

Meri Zindaggi Mein Aa Ho Ho Ho Ho Ho.. Teri Shafkat Mein Rahta Hoon

Teri Yaad Mein Jeeta Hoon

Raat Bhar Most important Na Chah Kar

Tere Naam Se Peeta Hoon Teri Shafkat Mein Rahta Hoon

Teri Yaad Mein Jeeta Hoon

Raat Bhar Most important Na Chah Kar

Ishq Mein Dil Mera Todne Ke Liye Sahi

Phir Se Ek Baar Meri Zindagi

Meri Zindagi Mein Aa

Meri Zindaggi Mein Aa Mujhe Dobara Chhod Jaane Ke Liye

Ishq Mein Dil Mera Todne Ke Liye Sahi

Phir Se Ek Baar Meri Zindagi

Meri Zindaggi Mein Aa

Meri Zindaggi Mein Aa Sabko Chhod Ke Tu Aaja

Tujhko Vaasta Hai Mera

Tu Hello Manzil Hai Meri

Tu Hello Raasta Hai Mera Sabko Chhod Ke Tu Aaja

Tujhko Vaasta Hai Mera

Tu Hello Manzil Hai Meri

Tu Hello Raasta Hai Mera Mujhe Dobara Chhod Jaane Ke Liye

Ishq Mein Dil Mera Todne Ke Liye Sahi

Phir Se Ek Baar Meri Zindagi

Meri Zindagi Mein Aa

Meri Zindaggi Mein Aa Mujhe Dobara Chhod Jaane Ke Liye

Ishq Mein Dil Mera Todne Ke Liye Sahi

Phir Se Ek Baar Meri Zindagi

Meri Zindaggi Mein Aa

Meri Zindaggi Mein Aa Ho Ho Ho Ho Ho.. Meri Zindaggi Mein Aa Music Video Written by:

Himesh Reshammiya

