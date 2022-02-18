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MINNALKKODI LYRICS – Hridayam | Pranav

17 seconds ago
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by admin
MINNALKKODI LYRICS – Hridayam | Pranav
Written by admin
MINNALKKODI LYRICS – Hridayam | Pranav

MINNALKKODI LYRICS – Hridayam | Pranav

Minnalkkodi Lyrics from Hridayam is brand new Malayalam song sung by K.S. Chithra, Mohammad Maqbool Mansoor, Sachin Warrier and this latest song is featuring Pranav Mohanlal, Kalyani Priyadarshan. Minnalkkodi song lyrics are penned down by Kaithapram while music is given by Hesham Abdul Wahab and video has been directed by Vineeth Sreenivasan.

Minnalkkodi Lyrics Hridayam | Pranav
Minnalkkodi Song Details:
Song: Minnalkkodi
Movie: Hridayam
Singer: K.S. Chithra, Mohammed Maqbool Mansoor, Sachin Warrier
Lyrics: Kaithapram Damodaran Namboothiri
Music: Hesham Abdul Wahab
Starring: Pranav Mohanlal, Kalyani Priyadarshan
Label: Think Music

Minnalkkodi Lyrics

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We’re on it!

Minnalkkodi Song Lyrics will be updated very soon!

Minnalkkodi Music Video

Written by:
Kaithapram Damodaran Namboothiri

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