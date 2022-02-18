MINNALKKODI LYRICS – Hridayam | Pranav
Minnalkkodi Lyrics from Hridayam is brand new Malayalam song sung by K.S. Chithra, Mohammad Maqbool Mansoor, Sachin Warrier and this latest song is featuring Pranav Mohanlal, Kalyani Priyadarshan. Minnalkkodi song lyrics are penned down by Kaithapram while music is given by Hesham Abdul Wahab and video has been directed by Vineeth Sreenivasan.
Minnalkkodi Song Details:
|Song:
|Minnalkkodi
|Movie:
|Hridayam
|Singer:
|K.S. Chithra, Mohammed Maqbool Mansoor, Sachin Warrier
|Lyrics:
|Kaithapram Damodaran Namboothiri
|Music:
|Hesham Abdul Wahab
|Starring:
|Pranav Mohanlal, Kalyani Priyadarshan
|Label:
|Think Music
Minnalkkodi Lyrics
We’re on it!
Minnalkkodi Song Lyrics will be updated very soon!
Minnalkkodi Music Video
Written by:
Kaithapram Damodaran Namboothiri
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