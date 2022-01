MITHI MITHI LYRICS – Jassi Gill

Mithi Mithi Lyrics by Jassi Gill is model new Punjabi track from Alll Rounder and music of this newest track is given by Ronn Sandhu. Mithi Mithi track lyrics are penned down by Ashu Sidhu, Deep Kaler whereas music video has been launched by Jassie Gill.

Mithi Mithi Track Particulars: Track: Mithi Mithi Album: Alll Rounder Singer: Jassi Gill Lyrics: Ashu Sidhu, Deep Kaler Music: Ronn Sandhu Label: Jassi Gill

Mithi Mithi Lyrics



Ni Jivein Hundi Khand Balliye

Ho Mithi Mithi Tu Patlo

Ni Jivein Hundi Khand Balliye Ho Mithi Mithi Tu PatloNi Jivein Hundi Khand BalliyeHo Mithi Mithi Tu PatloNi Jivein Hundi Khand Balliye Lagge Goli Jehi Tu Yaar Nu

Te Tainu Jatt Bamb Balliye

Lagge Goli Jehi Tu Yaar Nu

Te Tainu Jatt Bamb Balliye Ho Mithi Mithi Tu Patlo

Ni Jivein Hundi Khand Balliye Paake Swimsuit Tu Aayi Kaala

Taan Hello Hogi Lala Lala

Billi Ankh Ch Kajjal Paya

Saara Shehar Tu Pichhe Laya Khabbi Seat Utte Tu Hunni Ae

Te Chehre Utte Sang Balliye Lagge Goli Jehi Goli Jehi

Ho Goli Jehi Tu Yaar Nu

Te Tainu Jatt Bamb Balliye Lagge Goli Jehi Tu Yaar Nu

Te Tainu Jatt Bamb Balliye

Ho Mithi Mithi Tu Patlo

Ni Jivein Hundi Khand Balliye Oye Aari Aari Aari

Aari Aari Aari Ni L’oréal Lavein Waalan Te

Ho L’oréal Lavein Waalan Te

Ni Tainu Style Di Replace Saari

Ni L’oréal Lavein Waalan Te Tera Roop Ae Jeth Dopehra

Taan Hello Mundeyan Utte Kehar Aa

Lakk Patla Gardan Gori

Kudiye Tu Ganne Di Pori READ Also Meri Zindagi Mein Aa Lyrics - Himesh Reshammiya Saal 16’van Ni Tu Faucet Gayi

Te Gill Vi Ae Younger Balliye Lagge Goli Jehi Goli Jehi

Ho Goli Jehi Tu Yaar Nu

Te Tainu Jatt Bamb Balliye Lagge Goli Jehi Tu Yaar Nu

Te Tainu Jatt Bamb Balliye

Ho Mithi Mithi Tu Patlo

Ni Jivein Hundi Khand Balliye Mithi Mithi Music Video Written by:

Ashu Sidhu, Deep Kaler

Discovered Any Mistake in Lyrics?, Please Report In Contact Part with Appropriate Lyrics!