My Pandemic Hobby? Making Money.

Les grillons de Hawking sur Internet sont une excroissance du passe-temps que M. Neal a commencé dans le garage de sa maison coloniale dans le centre de la Pennsylvanie peu avant la pandémie, à la fois pour couvrir le coût de l’alimentation du dragon barbu très affamé de la famille, Monica, et pour engager le intérêts de ses trois jeunes filles. (Pour mémoire, la femme de M. Neal est TRÈS reconnaissante qu’il s’agisse d’un garage détaché.)

“Sur les forums sur les reptiles, les gens disaient que leurs animaleries locales étaient fermées à cause de Covid, et qu’ils cherchaient des insectes mangeurs”, a déclaré M. Neal, qui estime qu’au plus fort de la pandémie, il passait en moyenne entre 10 et 15 commandes. par jour et jusqu’à 5 000 $ par mois. (Critter Depot expédie dans toute la zone continentale des États-Unis et fournit des instructions aux clients sur ce à quoi s’attendre lors de la réception de grillons par la poste.)

La futuriste Faith Popcorn considère toutes ces entreprises comme des exemples de plusieurs des tendances qu’elle a codifiées au cours des dernières décennies, parmi lesquelles « Down Aging » (nostalgie de votre jeune créateur) ; « Truth to Power » (sortir avec votre propre truc et peut-être ne pas retourner au bureau) et « Pleasure Revenge ». “Dans ce cas”, a déclaré Mme Popcorn, “cela signifierait vraiment se pencher sur un passe-temps et penser” Je peux faire ça. Je peux le faire — et quelqu’un l’a acheté sur Etsy.’ “

Juste au moment où la pandémie a frappé, Adam Sarkis, un entrepreneur basé à Chicago, s’éloignait d’une start-up en faillite.