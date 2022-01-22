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O AASMAN WALE LYRICS – Jubin Nautiyal

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O AASMAN WALE LYRICS – Jubin Nautiyal
Written by admin
O AASMAN WALE LYRICS – Jubin Nautiyal

O AASMAN WALE LYRICS – Jubin Nautiyal

O Aasman Wale Lyrics by Jubin Nautiyal is model new Hindi music sung by Jubin Nautiyal and this newest music is that includes Neha Khan. O Aasman Wale music lyrics are penned down by Manoj Muntashir whereas its music given by Rochak Kohli and video has been directed by Navjit Buttar.
O Aasman Wale Lyrics Jubin Nautiyal
O Aasman Wale Music Particulars:
Music: O Aasman Wale
Singer: Jubin Nautiyal
Lyrics: Neha Khan
Music: Manoj Muntashir, Rochak Kohli
Starring: Jubin Nautiyal
Label: T-Collection

O Aasman Wale Lyrics

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1 O Aasman Wale Lyrics
1.1 O Aasman Wale Music Video
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Ranjhon Se Unki Heerein
Bichhdengi Kitni Baar
Aye Kaash Ab Kisi Ko
Ho Na Ab Kisi Se Pyar

Duniya Banane Wale
Tune Yeh Kya Kiya
Jo Dil Diya Tha Tune
Toh Phir Dard Kyun Diya

Aansu Ki Tarah Ek Din
Aansu Ki Tarah Ek Din
Tu Aankhon Se Guzar Ke Dekh

O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh
O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh

Hoti Hai Kya Judai
Yeh Tu Bhi Bichhad Ke Dekh

O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh
O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh

Tere Mere Darmiyaan Hai
Oh Khudaya Farak Kitna
Tujhe Kya Pata Ki Yaadein
Deti Hain Dard Kitna

Seene Pe Kab Tadap Ke
Rakha Hai Hath Tune
Mere Tarah Kab Guzari
Ro Ro Ke Raat Tune

Mere Dil Ke Jaise Ek Din
Mere Dil Ke Jaise Ek Din
Tukdon Mein Bikhar Ke Dekh

O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh
O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh

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Toote Kitne Taare
Chhoote Kitne Log
Kitno Ko Leke Dooba
Yeh Ishq Wala Rog

Kitne Hello Saaye Tune
Jismon Se Kiye Door
Kitne Dilon Ke Sheeshe
Tune Kiye Hai Choor

Ro Dengi Teri Aankhein
Ro Dengi Teri Aankhein
Ginti Toh Karke Dekh

O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh
O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh

Hoti Hai Kya Judai
Yeh Tu Bhi Bichhad Ke Dekh

O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh
O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh

O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh

O Aasman Wale Music Video

Written by:
Neha Khan

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