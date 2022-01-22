O AASMAN WALE LYRICS – Jubin Nautiyal
|Music:
|O Aasman Wale
|Singer:
|Jubin Nautiyal
|Lyrics:
|Neha Khan
|Music:
|Manoj Muntashir, Rochak Kohli
|Starring:
|Jubin Nautiyal
|Label:
|T-Collection
O Aasman Wale Lyrics
Bichhdengi Kitni Baar
Aye Kaash Ab Kisi Ko
Ho Na Ab Kisi Se Pyar
Duniya Banane Wale
Tune Yeh Kya Kiya
Jo Dil Diya Tha Tune
Toh Phir Dard Kyun Diya
Aansu Ki Tarah Ek Din
Aansu Ki Tarah Ek Din
Tu Aankhon Se Guzar Ke Dekh
O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh
O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh
Hoti Hai Kya Judai
Yeh Tu Bhi Bichhad Ke Dekh
O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh
O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh
Tere Mere Darmiyaan Hai
Oh Khudaya Farak Kitna
Tujhe Kya Pata Ki Yaadein
Deti Hain Dard Kitna
Seene Pe Kab Tadap Ke
Rakha Hai Hath Tune
Mere Tarah Kab Guzari
Ro Ro Ke Raat Tune
Mere Dil Ke Jaise Ek Din
Mere Dil Ke Jaise Ek Din
Tukdon Mein Bikhar Ke Dekh
O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh
O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh
Toote Kitne Taare
Chhoote Kitne Log
Kitno Ko Leke Dooba
Yeh Ishq Wala Rog
Kitne Hello Saaye Tune
Jismon Se Kiye Door
Kitne Dilon Ke Sheeshe
Tune Kiye Hai Choor
Ro Dengi Teri Aankhein
Ro Dengi Teri Aankhein
Ginti Toh Karke Dekh
O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh
O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh
Hoti Hai Kya Judai
Yeh Tu Bhi Bichhad Ke Dekh
O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh
O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh
O Aasman Wale
Zameen Par Utar Ke Dekh
O Aasman Wale Music Video
Written by:
Neha Khan
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