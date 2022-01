O AASMAN WALE LYRICS – Jubin Nautiyal

O Aasman Wale Lyrics by Jubin Nautiyal is model new Hindi music sung by Jubin Nautiyal and this newest music is that includes Neha Khan. O Aasman Wale music lyrics are penned down by Manoj Muntashir whereas its music given by Rochak Kohli and video has been directed by Navjit Buttar.

O Aasman Wale Music Particulars: Music: O Aasman Wale Singer: Jubin Nautiyal Lyrics: Neha Khan Music: Manoj Muntashir, Rochak Kohli Starring: Jubin Nautiyal Label: T-Collection

O Aasman Wale Lyrics



Bichhdengi Kitni Baar

Aye Kaash Ab Kisi Ko

Ho Na Ab Kisi Se Pyar Ranjhon Se Unki HeereinBichhdengi Kitni BaarAye Kaash Ab Kisi KoHo Na Ab Kisi Se Pyar Duniya Banane Wale

Tune Yeh Kya Kiya

Jo Dil Diya Tha Tune

Toh Phir Dard Kyun Diya Aansu Ki Tarah Ek Din

Aansu Ki Tarah Ek Din

Tu Aankhon Se Guzar Ke Dekh O Aasman Wale

Zameen Par Utar Ke Dekh

O Aasman Wale

Zameen Par Utar Ke Dekh Hoti Hai Kya Judai

Yeh Tu Bhi Bichhad Ke Dekh O Aasman Wale

Zameen Par Utar Ke Dekh

O Aasman Wale

Zameen Par Utar Ke Dekh Tere Mere Darmiyaan Hai

Oh Khudaya Farak Kitna

Tujhe Kya Pata Ki Yaadein

Deti Hain Dard Kitna Seene Pe Kab Tadap Ke

Rakha Hai Hath Tune

Mere Tarah Kab Guzari

Ro Ro Ke Raat Tune Mere Dil Ke Jaise Ek Din

Mere Dil Ke Jaise Ek Din

Tukdon Mein Bikhar Ke Dekh O Aasman Wale

Zameen Par Utar Ke Dekh

O Aasman Wale

Zameen Par Utar Ke Dekh Toote Kitne Taare

Chhoote Kitne Log

Kitno Ko Leke Dooba

Yeh Ishq Wala Rog Kitne Hello Saaye Tune

Jismon Se Kiye Door

Kitne Dilon Ke Sheeshe

Tune Kiye Hai Choor Ro Dengi Teri Aankhein

Ro Dengi Teri Aankhein

Ginti Toh Karke Dekh O Aasman Wale

Zameen Par Utar Ke Dekh

O Aasman Wale

Zameen Par Utar Ke Dekh Hoti Hai Kya Judai

Yeh Tu Bhi Bichhad Ke Dekh O Aasman Wale

Zameen Par Utar Ke Dekh

O Aasman Wale

Zameen Par Utar Ke Dekh O Aasman Wale

Zameen Par Utar Ke Dekh O Aasman Wale Music Video Written by:

Neha Khan

