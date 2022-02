ON MY WAY LYRICS – Imran Khan x Meez



I’m On, I’m On My Way

Four, Four Exhausts On The Whip

No Need To Race (Fiber Glass)

Fiber Glass Black Tints

Can’t See My Face

With The Gloves On With These Scales

Won’t Leave No Trace (Yeah, Yeah)

(In A, In A) In The Trap

I’m Tryin’ To Get Away (Away)

Got Another Call

I’m On My Way (On My Way)

AMG, I’m Speedin’ I’m On My Way

Tun Tunnel Vision When I’m Switching Lanes

(Vroom, Vroom, Vroom)

Aa-Aa-Aa I Push To The Limit

Out Of The Universe (What)

Never Gonna Quit

Till I Get What I Deserve (Deserve)

Baby Bring It Back Bit Down

And Reverse (Reverse)

Kari Sanu Pay 100K For A Verse (Verse)

Intelligent Smart

Meri Girl Na Ve Blonde (Blonde)

She Always So Fleek

Kare Time Te Response (Response)

Ni Rawan Naa Main Kol

Tere Jaavan Main Beyond (Beyond)

Labbhegi Ve Mainu Saare Passe

When I’m Gone

Aye Lamborghini SV

Je Ve Na Koyi Ford

Le Jaavan Main Door Tainu

Karaan Teleport

Ay, Vekh Ke Ni Mainu Kar

Sake Na Afford (Yeah)

Jaa Jaavi New Delhi Te Dubai

New York (Ayy)

Jinna Vi Main Dawan

Ohnu Mangdi Ae More (More)

Laavi Eh Morocco Ch

Hiya Asian Storm (Storm)

Hovan Poore Land ‘Ch

Fully In Comfort (Comfort)

We Don’t Do Discussion

Conversation Not To Long

Te-Te-Te-Tainu Main Wakhawan

Kivein Jaave Da Ve Faster

Fully In Control

Kitthe Hove Na Disaster

Temperature Eh High

Jivein Madagascar

Chabi Sadde Kol

Tere Dil Di Eh Master

Professional

Mainu Lagdi Na Standard

Oh Mainu Samajh Di Ae

From Every Angle

Ni Tere Naal Naal Rawan Main Forever

Dave Na Koyi Stress

Jadon Karan Naa Main Answer

Ni Teri Tight Skinny

Gucci Di Ve Jean Ae

Kisi Nu Na Aan Davan

Main Na In Between

Dil Na Tu Todi

Jivein iPhone Da Screen

Main Tera King Khan

Tu Saddi Queen

Baby Let Me Drive It

No Uber I’m A Rider

Balenciaga De Ne Sweater

Sadde Oversized Eh

Lagni Ae Cool Saanu Lagni Ae Nice

Stomach Ch Nachde Ne

Sadde Butterflies (Aye)

