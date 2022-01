POLLADHA ULAGAM LYRICS – Maaran

Aee Idhu Polladha Vulagam

Nee Romba Sharp’ah Irru

Yaarukum Yaar Enna Korachil

Nee Konjam Mass’ah Irru

Awan Right Enpan Bro

Ivan Thappumpan Bro

Idhu Ellathaium Kettaka

How Will You Bro?

Onna King Enpaan Bro

Vutta God Enpaan Bro

Aprom Sankoodha Poraan’u

How Will You Know?

Un Route’ah Ni Podu

Un Match’ah Nee Aadu

Ada Aaru Ball’um Sixer Adi Da

Aee Idhu Polladha Vulagam

Nee Romba Sharp’ah Irru

Yaarukum Yaar Enna Korachil

Nee Konjam Mass’ah Irru

Ae

Aee Vazhi Pudichalum

I Love You Maa Maa Maa Maa

Nee Enna Veruthalum

I Love You Maa Maa Maa Maa

Large’ah Nee Jeichata

Small’ah Nee Aadikko

Nee Sindhum Vervaikku

Puma La Sooddikko

Pudicha Vazhka Simple Naalum

Gethu Dhana Bro

Vizhundhu Porandu Enthirichalum

Worth Dhana Bro

Un Route’ah Ni Podu

Un Match’ah Nee Aadu

Ada Aaru Ball’um Sixer Adi Da

Thug Life!

Yee Aee Idhu Polladha Ulagam

Nee Romba Sharp’ah Iru

Yaarukum Yaar Enna Korachil

Nee Konjam Mass’ah Iru

Avan Right Enpan Bro

Ivan Thappumpan Bro

Idhu Ellathaium Kettaka

How Will You Bro?

Onna King Enpaan Bro

Vuutta God Enpaan Bro

Apram Sankoodha Poraan’u

How Will You Know?

Yeah

Brother Be Humble

Gonna Be Alright

You Gonna Be The Hero

Never Get To Head

You Know What I Said

Savage Savage Damn Bro

Brother Be Humble

Gonna Be Alright

You Gonna Be The Hero

Never Get To Head

You Know What I Said

You Know What I Said

Savage Savage

Damn Bro

Damn Bro