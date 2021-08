President Biden is expected to announce a goal of 50 percent electric vehicle sales by 2030.



“Nous sommes impatients de travailler avec l’administration Biden, le Congrès et les gouvernements des États et locaux pour adopter des politiques qui permettront ces objectifs ambitieux”, ont déclaré Ford, General Motors et Stellantis, propriétaire de Jeep et Chrysler, dans un communiqué conjoint.

Pratiquement tous les grands constructeurs automobiles américains ainsi que de nombreux constructeurs automobiles étrangers ont approuvé le plan, bien qu’ils aient décrit l’objectif comme étant de 40 à 50 % de véhicules électriques et ont déclaré que cela ne serait possible qu’avec suffisamment de stations de recharge pour des millions de voitures.

“Malgré les pionniers de la technologie, les États-Unis sont en retard dans la course à la fabrication de ces véhicules et des batteries qui les composent”, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. “Aujourd’hui, la part de marché des ventes de véhicules électriques aux États-Unis n’est qu’un tiers de celle du marché chinois des véhicules électriques.”

Les véhicules électriques représentent une part beaucoup plus élevée des ventes d’automobiles en Europe et en Chine en raison des incitations pour les consommateurs et de la réglementation gouvernementale. En juin, moins de 4% des voitures neuves vendues aux États-Unis étaient des véhicules purement électriques ou des hybrides rechargeables, selon Argonne National Laboratory.

Le président Biden devrait annoncer l’objectif jeudi après-midi, selon un communiqué de la Maison Blanche, dans le cadre d’un plan qui comprendra également la construction d’un réseau national de bornes de recharge, des incitations financières pour les consommateurs à acheter des voitures électriques et une aide financière pour les constructeurs automobiles et fournisseurs pour rééquiper les usines de véhicules électriques. Le président prévoit également de resserrer les normes d’économie de carburant qui ont été annulées par le président Donald J. Trump.

Le bâtiment de la Banque d’Angleterre, dans la ville de Londres. La Chambre des Lords a récemment demandé à la banque centrale de démontrer qu’elle avait un plan pour maîtriser l’inflation. Crédit… Henry Nicholls/Reuters

Lorsque les décideurs de la Banque d’Angleterre se réuniront jeudi, ils seront sous pression pour offrir plus d’indices sur la façon dont ils prévoient d’inverser les mesures de relance d’urgence qu’ils ont adoptées pendant la pandémie, lorsqu’ils ont réduit les taux d’intérêt à un peu plus de zéro et ont commencé un 450 milliards de livres sterling (625 milliards de dollars) ) programme d’achat d’obligations.

Alors que la banque centrale britannique ne devrait pas modifier sa position de politique monétaire jeudi, elle devrait mettre à jour ses prévisions de croissance économique et d’inflation alors que les restrictions pandémiques ont été levées et que la reprise se poursuit. Le débat auquel sont confrontés la Banque d’Angleterre et d’autres banques centrales, y compris la Réserve fédérale, est de savoir combien de mesures de stimulation supplémentaires l’économie a besoin pour garantir que la reprise se poursuive sans surchauffe ni perte de contrôle de l’inflation.

En Grande-Bretagne, le taux d’inflation annuel est déjà supérieur à l’objectif de 2 % de la banque centrale, et il y a trois mois, les décideurs ont prédit qu’il dépasserait temporairement les 3 %. Mais le programme d’achat d’obligations devrait durer jusqu’à la fin de l’année. Certains membres du Comité de politique monétaire, tels que Michael Sauders, ont déjà suggéré que la banque pourrait commencer à réduire les mesures de relance, par exemple en mettant fin prématurément au programme d’achat d’obligations.

“En supposant que les prix de l’énergie ne continuent pas d’augmenter, une grande partie de ce dépassement par rapport à l’objectif de 2 % devrait s’estomper au cours de l’année prochaine”, a déclaré M. Saunders le mois dernier dans un discours publié sur le site de la banque. “Mais je ne suis pas convaincu que (avec la position politique actuelle) tout le dépassement de l’inflation s’avérera temporaire.”

Un rapport de la Chambre des Lords publié le mois dernier a appelé la banque centrale à expliquer plus clairement ce qu’elle entend par inflation « transitoire » et à démontrer qu’elle a un plan pour maîtriser les hausses de prix. Le rapport indique également que le programme d’achat d’obligations a exacerbé les inégalités de richesse et que la Banque d’Angleterre ne s’est pas suffisamment engagée dans le débat sur les inconvénients de l’utilisation soutenue des achats d’actifs, qui a commencé en 2009.

Et puis il y a la question de ce que la banque centrale fera une fois qu’elle cessera d’acheter des obligations. Historiquement, la banque centrale a déclaré qu’elle augmenterait les taux d’intérêt à 1,5% avant de commencer à vendre les actifs du programme d’achat d’obligations, un seuil qui n’a jamais été atteint depuis lors. En février, la banque centrale a demandé à son personnel de revoir la manière dont elle devrait resserrer sa politique monétaire, notamment si l’ordre devrait être annulé de vendre des actifs avant de relever les taux. Jeudi, les analystes rechercheront des mises à jour de l’examen. Les marchés prévoient déjà que la banque centrale commencera à augmenter les taux d’intérêt l’année prochaine. La banque centrale devrait également informer les marchés de l’état de préparation des institutions financières à des taux d’intérêt négatifs. En février, il a donné aux banques six mois pour se préparer à des taux inférieurs à zéro afin de pouvoir modifier cette politique si nécessaire. Un taux d’intérêt négatif obligerait les banques à stocker des liquidités à la banque centrale, ce qui réduirait également les autres taux d’intérêt de l’économie, par exemple sur les prêts aux entreprises et aux ménages. En théorie, cela encouragerait plus d’emprunts et d’investissements. Depuis qu’elle a demandé aux banques de se préparer, l’économie britannique a connu une reprise, quoique inégale, ce qui a diminué les arguments en faveur des taux d’intérêt négatifs. Mais désormais, la Banque d’Angleterre aurait cet outil politique en poche. Après le départ de l’économiste en chef de la banque, Andy Haldane, en juin, seuls huit membres du comité votent lors de cette réunion.