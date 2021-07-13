PUBG MOBILE：絕地求生M 1.5.0 APK for Android – Download



你有沒有想過和其他 99 個人一起降落在一個島上，只有你的拳頭作為防禦武器？好吧，使用 Android 版 PUBG Mobile，您可以盡情享受。如果你這樣說，你可以射擊殺死來自世界各地的人並捍衛你的國家國旗。在你從廢棄的房子裡找到一些槍支和彈藥之後。

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS 被設計為 FPS 和 TPS 開放世界射擊遊戲。找到一把槍並留在圈子裡。最後一個站著獲勝。主要貨幣是 UC，用於解鎖高級板條箱。 PUBG 中提供了所有最新更新。

PUBG 需要穩定的互聯網連接。在史詩般的 100 人戰鬥、快節奏的 4v4 團隊死亡競賽和殭屍模式中生存。生存是關鍵，最後一個站立的人獲勝。你扮演一個普通人，與多達 99 名其他玩家一起跳傘到一個島上。著陸後，玩家會在最後一個人站立的開放世界地圖中尋找武器、彈藥、盔甲和其他補給品。遊戲的地圖開始很大，但隨著島嶼周圍的區域逐漸縮小成越來越小的圓圈，地圖很快就會縮小，隨著遊戲的進行迫使玩家聚集在一起。

與 PUBG MOBILE 中的其他對象和交互元素一樣，控件已經很好地適應了觸摸屏設備。您可以進入建築物、駕駛車輛、裝備瞄準鏡、使用急救箱、翻牆等。

PUBG Mobile 中的地圖

海量戰斗地圖從 Erangel 到 Miramar，Vikendi 到 Sanhok，在這些龐大而詳細的戰場上展開競爭。從城市空間到冰凍的苔原，再到茂密的叢林，大小、地形、晝/夜循環和動態天氣各不相同，探索每個戰場的秘密，以創建自己的獲勝戰略。

遊戲模式

您可以享受多種不同的遊戲模式：單人、雙人或小隊。如果您確實與朋友一起玩，您甚至可以使用設備的麥克風與他們交談。盡情揮灑你的武器吧！成為孤狼或與氏族一起玩，並在隊友需要幫助時接聽電話。適用於遊戲中所有不同地形的大量車輛和逼真的武器庫。找到您的完美騎行和碎片，以駛向最後一圈。新的遊戲功能和模式使 PUBG MOBILE 不斷發展壯大。

更多信息

如果您想了解更多關於 PUBG MOBILE 的信息，那麼您可以訪問 PUBG CORPORATION 網站以獲取更多信息。另一款類似 PUBG 的遊戲是使命召喚。如果您想嘗試，那麼還有韓文版的 Pubg Mobile。