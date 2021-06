Restituer les chefs-d’oeuvre pillés? L’exemple du butin de Napoléon

Ruth Scurr, maître de conférences à l’université de Cambridge et auteure de la nouvelle biographie “Napoleon : A Life in Gardens and Shadows” (Napoléon: une vie entre jardins et ombres), le décrit comme un conquérant. “Il se voit comme apportant de la stabilité à la France, faisant passer les intérêts de la France en premier, tirant le pays d’une période de chaos absolu et de perturbation révolutionnaire”, dit-elle. Il est également engagé dans “une quête révolutionnaire de la connaissance” et projette un musée universel situé à Paris. Il se considère “collectionneur et découvreur” non seulement d’oeuvres d’artwork, mais aussi de plantes et d’animaux, estime-t-elle.

Le livre de Ruth Scurr illustre de manière frappante la manière dont l’artwork est au service de la politique. Il s’agit d’un défilé de juillet 1798 au cours duquel le butin tout juste arrivé d’Italie est exhibé dans les rues de Paris. L’attraction principale sont les quatre chevaux en bronze doré arrachés d’au dessus de la porte principale de la basilique Saint-Marc. (Ce quadrige en bronze avaient été volé par les Vénitiens à Constantinople lors de la quatrième croisade, quelque six siècles plus tôt).

Le défilé comprend aussi des statues antiques en marbre, des chariots d’animaux vivants (chameaux, autruches, lions et gazelles), des livres et des manuscrits rares, ainsi que des peintures — même si la foule ne peut pas voir ces chefs-d’oeuvre. “Rome n’est plus à Rome. Tout est à Paris”, scande la foule allegrement, raconte Ruth Scurr.