Ridgefield, Conn.: Arts, Culture and Open Space

Il y a trois ans, il a aidé à fonder ACT (A Contemporary Theatre) du Connecticut, une source de classiques comme “Evita” et “Godspell”, ainsi que de nouvelles productions. M. Levine, 49 ans, est le directeur artistique et M. Perri, 42 ans, est le superviseur musical. Le théâtre de 182 places se trouve dans un bâtiment reconstitué sur l’ancien campus du laboratoire de recherche Schlumberger, que Ridgefield a acquis en 2012.

ACT est le premier théâtre Equity de Ridgefield, mais pas son seul endroit pour les arts de la scène. Le Ridgefield Playhouse, âgé de 21 ans, organise généralement plus de 300 spectacles d’un soir par an, y compris des concerts et des comédies, tandis que le Ridgefield Theatre Barn entreprend une expansion de 4 800 pieds carrés de l’ancienne étable laitière qui a été sa demeure depuis plus d’un demi-siècle.

Cette ville de 25 000 habitants bordée de lacs dans le comté de Fairfield possède également son propre musée d’art contemporain (l’Aldrich), un musée d’histoire (Keeler Tavern Museum and History Center), un cinéma à but non lucratif (Prospector Theatre), un orchestre symphonique et un conservatoire de danse. Le voisin conjoint d’ACT est un bâtiment Philip Johnson que le studio d’architecture et de design d’intérieur BassamFellows a parfaitement rénové en tant que siège social. (Le bâtiment est ouvert aux regards, avec son exposition de chefs-d’œuvre du design moderne sur rendez-vous jusqu’au 4 septembre.)

Jennifer Rose DiLaura, présidente du Ridgefield Arts Council, a identifié plus de 20 groupes artistiques créatifs à but non lucratif en tout, notant que «la beauté de cette ville et de ses organisations est son esprit de collaboration».