SALARY LYRICS – Jassi Gill

Wage Lyrics by Jassi Gill is model new Punjabi music from Alll Rounder and music of this newest music is given by Preet Romana PRP. Wage music lyrics are penned down by Rav Hanjra whereas music video has been launched by Jassie Gill.

Wage Lyrics

PRP! Karda Tere Utte Kharche

Saare Shehar Ch Ho Gaye Charche

Karda Tere Utte Kharche

Saare Shehar Ch Ho Gaye Charche Ho Kamm Kaar Vich Jee Nai Lagda

Vich Hawa Mein Udiye Ni Munda Saari Wage Tere Utte

Phire Udaunda Kudiye Ni

Munda Saari Wage Tere Utte

Phire Udaunda Kudiye Ni Rav Hanjra Gall Vassdi Nai Ki

Dil Vich Tu Vi Dassdi Ni Haaye

Rav Hanjra Gall Vassdi Nai Ki

Dil Vich Tu Vi Dassdi Ni Roz Shaam Nu Laike Gaddi

Tere Ghar Val Mudiye Ni Munda Saari Wage Tere Utte

Phire Udaunda Kudiye Ni

Munda Saari Wage Tere Utte

Phire Udaunda Kudiye Ni Meri Gall Taan Saaf Te Sidhi Ae

Par Tu Thodi Confuse Kude Haaye Money Vi Chakk

Tu Card Vi Chakk

Kar Jithe Marzi Use Kude Haaye Money Vi Chakk

Tu Card Vi Chakk

Kar Jithe Marzi Use Kude Ik Mint Vi Wakh Na Hoiye

Eddan Tere Naal Judiye Ni Munda Saari Wage Tere Utte

Phire Udaunda Kudiye Ni

Munda Saari Wage Tere Utte

Phire Udaunda Kudiye Ni Saanu Job Ch Bachda Kujh Ni

Haal Tu Aashiq Da Aa Puchh Ni

Saanu Job Ch Bachda Kujh Ni

Saanu Job Ch Bachda Kujh Ni

Haal Tu Aashiq Da Aa Puchh Ni

Phire Udaunda Kudiye Ni

Munda Saari Wage Tere Utte

Phire Udaunda Kudiye Ni Wage Music Video Written by:

Rav Hanjra

