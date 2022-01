SARDI KA MAUSAM LYRICS – Arjun

Sardi Ka Mausam Lyrics by Arjun is model new Hindi music sung by Arjun and this newest music is that includes Srijan Chanta. Sardi Ka Mausam music lyrics are penned down by Kirat Gill whereas music is given by Lakshay & Siddharth Singh and video has been directed by Arsh Singh, Mandy Singh.

Sardi Ka Mausam Music Particulars: Music: Sardi Ka Mausam Singer: Arjun Lyrics: Kirat Gill Music: Siddharth Singh, Lakshay Starring: Arjun, Srijan Chanta Label: Gringo Entertainments

Sardi Ka Mausam Lyrics



Mausam Mein Baatein Teri

Ek Chai Mithi

Aur Mithi Yaadein Teri

Tainu Laike Important Pahadan Val Jaavan

Gaane Tere Layi Important Sohne Sohne Gaavan

Sachi Mujhpe Hai Jaadu phire Karta

Teri Aankhon Pe Jo Zulfon Ka Parda Haaye Tera Surma

Surme Ne Jaan Hello Leli

Sardi Ka Mausam

Mausam Mein Baatein Teri

Ek Chai Mithi

Aur Mithi Yaadein Teri

Tera Naam Pata Maloom Kare

Maine Titliyon Se Kal Baat Kari

Solar Baat Yeh Baadal Jhoom Pade

Barsaat Yahan Us Raat Padi Aur Barf Giri Thi Shehar Tere

Meri Gali Mein Bhi Thand Badhne Lagi

Koyi Dhun Thi Adhoori Kirat Ki

Jab Hawa Chali Woh Bhi Ban’ne Lagi Tere Khayalon Se Banaya Maine Pyar Tabhi

Mere Hathon Ne Uthaya Tha Guitar

Guitar Bhi Jhooma

Jb Dhun Maine Woh Chhedi

Sardi Ka Mausam

Mausam Mein Baatein Teri

Ek Chai Mithi

Mausam Mein Baatein Teri

Ek Chai Mithi

Aur Mithi Yaadein Teri

Chup Chup Rehti

Woh Aankhon Se Shararti Si

Ankhon Ke Nashe Ko

Sidha Dil Mein Utarti Jharne Ka Paani

Woh Baatein Sitaaron Ki

Deti Khushi Jaise

Maggie Pahadon Ki Baarish Ki Khushbu Si

Dil Ke Sukoon Jaisi

Pariyon Ko Dekho Toh

Haan Hubahu Waisi Haste Hello Muft Mein Le Gayi Woh Dil Ko

Kya Log Honge Woh Milti H Jinko

Meri Raatein Hello Mita Gayi Jis Sham Mili

Le Ke Hothon Pe Woh Jab Mera Naam Woh Naam Kya Le Gayi

Bas Le Gayi Jaan Woh Meri

Sardi Ka Mausam

Mausam Mein Baatein Teri

Ek Chai Mithi

Aur Mithi Yaadein Teri Sardi Ka Mausam

Mausam Mein Baatein Teri

Ek Chai Mithi

