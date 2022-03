SENÕRITA LYRICS – Pav Dharia

I Know You Follow Me

You Know I Follow You

Sweet Like A Jalebi

Lagda Ae I Love You

I Know You Follow Me

You Know I Follow You

Sweet Like A Jalebi

Lagda Ae I Love You

Naa Mera Sunke Mardi Ae

Taan Hi Modde Naal Khai Gayi Ae

Jo Tu Bulliyan Ch Na Keh Paayi

Oh Tu Naina Naal Keh Gayi Ae

Mamacita Eh Ki Tu Keeta

Dil Lutt Ke Lai Gayi

Mera Senõrita

Mamacita Eh Ki Tu Keeta

Dil Lutt Ke Lai Gayi

Mera Senõrita

Mamacita Senorita

Mamacita Senorita

Jithe Vi Tu Ae Jaani

Malla Main Tera Raah Ni

Lawa Main Har Saah Ni

Haaye Tere Karke

Billori Teri Ankhiyan Ne

Kadd Ditti Jaan Ni

Haaye Chadhdi Jawani

Layi Dil Dhadke

Jithe Vi Tu Ae Jaani

Malla Main Tera Raah Ni

Lawa Main Har Saah Ni

Haaye Tere Karke

Billori Teri Ankhiyan Ne

Kadd Ditti Jaan Ni

Haaye Chadhdi Jawani

Layi Dil Dhadke

Apna Tu Den Ton Darrdi Ae

Par Mera Kadd’ke Le Gayi Ae

Jo Tu Bulliyan Ch Na Keh Paayi

Oh Tu Naina Naal Keh Gayi Ae

Mamacita Eh Ki Tu Keeta

Dil Lutt Ke Lai Gayi

Mera Senõrita

Mamacita Eh Ki Tu Keeta

Dil Lutt Ke Lai Gayi

Mera Senõrita

Escucha Mi Compromiso

Nunca Terminara

Luchas Por Esconderte

Porque Te Encontrara

Escucha Mi Compromiso

Nunca Terminara

Luchas Por Esconderte

Porque Te Encontrara

Mamacita Eh Ki Tu Keeta

Dil Lutt Ke Lai Gayi

Mera Senõrita

Mamacita Eh Ki Tu Keeta

Dil Lutt Ke Lai Gayi

Mera Senõrita