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SER NAI PALOSDA LYRICS – Ammy Virk

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SER NAI PALOSDA LYRICS – Ammy Virk
Written by admin
SER NAI PALOSDA LYRICS – Ammy Virk

SER NAI PALOSDA LYRICS – Ammy Virk

Ser Nai Palosda Lyrics by Ammy Virk is brand new Punjabi song from movie Aaja Mexico Challiye and this latest song is featuring Ammy Virk. Ser Nai Palosda song lyrics are penned down by Harmanjeet while music is given by Gurmeet Singh and video has been directed by Rakesh Dhawan.

Ser Nai Palosda Lyrics Ammy Virk
Ser Nai Palosda Song Details:

Ser Nai Palosda Lyrics

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1 Ser Nai Palosda Lyrics
1.1 Ser Nai Palosda Music Video
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Assi Nawi Zindagi Nawan Zamana
Nawiyan Rutan Labhde Rahe
Ek Chanan Di Leek Layi
Parchhaveyan Pichhe Bhajde Rahe

Assi Nawi Zindagi Nawan Zamana
Nawiyan Rutan Labhde Rahe
Ek Chanan Di Leek Layi
Parchhaveyan Pichhe Bhajde Rahe

Haaye Bhare Na Hungara Koyi
Kahton Sadde Rossda
Ni Maaye Aithe Koyi Sadda
Ser Nai Palosda

Ni Maaye Aithe Koyi Sadda
Ser Nai Palosda
Ni Maaye Aithe Koyi Sadda

Assi Addiyan De Naal Bhore Ne
Unj Unche Parwat Choti De
Par Parwat Naalon Unche Ho Gaye
Wadde Masle Roti De

Hunn Supna Jeha Hi Lagda Ae
Kad Maa Diyan Pakkiyan Khawange
Jad Mileya Rab Taan Rab Nu Vi
Zindagi Di Shikayat Lagavange

Bhavein Pata Saanu Khwaab Na Koyi
Thaali Ch Paros’da
Ni Maaye Aithe Koyi Sadda
Ser Nai Palosda

Ni Maaye Aithe Koyi Sadda
Ser Nai Palosda
Ni Maaye Aithe Koyi Sadda

Ni Gall Sunn Waggdi Ae Waaye
Assi Punjab De Jaaye
Kanda Naal Lagg Lagg Roiye
Koyi Saanu Chup Na Karaye

Assi Punjab De Jaaye
Assi Punjab De Jaaye
Assi Punjab De Jaaye

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Ser Nai Palosda Music Video

Written by:
Harmanjeet

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