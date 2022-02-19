SER NAI PALOSDA LYRICS – Ammy Virk
Ser Nai Palosda Lyrics by Ammy Virk is brand new Punjabi song from movie Aaja Mexico Challiye and this latest song is featuring Ammy Virk. Ser Nai Palosda song lyrics are penned down by Harmanjeet while music is given by Gurmeet Singh and video has been directed by Rakesh Dhawan.
Ser Nai Palosda Lyrics
Assi Nawi Zindagi Nawan Zamana
Nawiyan Rutan Labhde Rahe
Ek Chanan Di Leek Layi
Parchhaveyan Pichhe Bhajde Rahe
Assi Nawi Zindagi Nawan Zamana
Nawiyan Rutan Labhde Rahe
Ek Chanan Di Leek Layi
Parchhaveyan Pichhe Bhajde Rahe
Haaye Bhare Na Hungara Koyi
Kahton Sadde Rossda
Ni Maaye Aithe Koyi Sadda
Ser Nai Palosda
Ni Maaye Aithe Koyi Sadda
Ser Nai Palosda
Ni Maaye Aithe Koyi Sadda
Assi Addiyan De Naal Bhore Ne
Unj Unche Parwat Choti De
Par Parwat Naalon Unche Ho Gaye
Wadde Masle Roti De
Hunn Supna Jeha Hi Lagda Ae
Kad Maa Diyan Pakkiyan Khawange
Jad Mileya Rab Taan Rab Nu Vi
Zindagi Di Shikayat Lagavange
Bhavein Pata Saanu Khwaab Na Koyi
Thaali Ch Paros’da
Ni Maaye Aithe Koyi Sadda
Ser Nai Palosda
Ni Maaye Aithe Koyi Sadda
Ser Nai Palosda
Ni Maaye Aithe Koyi Sadda
Ni Gall Sunn Waggdi Ae Waaye
Assi Punjab De Jaaye
Kanda Naal Lagg Lagg Roiye
Koyi Saanu Chup Na Karaye
Assi Punjab De Jaaye
Assi Punjab De Jaaye
Assi Punjab De Jaaye
Ser Nai Palosda Music Video
Written by:
Harmanjeet
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