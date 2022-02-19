SER NAI PALOSDA LYRICS – Ammy Virk

Assi Nawi Zindagi Nawan Zamana

Nawiyan Rutan Labhde Rahe

Ek Chanan Di Leek Layi

Parchhaveyan Pichhe Bhajde Rahe

Assi Nawi Zindagi Nawan Zamana

Nawiyan Rutan Labhde Rahe

Ek Chanan Di Leek Layi

Parchhaveyan Pichhe Bhajde Rahe

Haaye Bhare Na Hungara Koyi

Kahton Sadde Rossda

Ni Maaye Aithe Koyi Sadda

Ser Nai Palosda

Ni Maaye Aithe Koyi Sadda

Ser Nai Palosda

Ni Maaye Aithe Koyi Sadda

Assi Addiyan De Naal Bhore Ne

Unj Unche Parwat Choti De

Par Parwat Naalon Unche Ho Gaye

Wadde Masle Roti De

Hunn Supna Jeha Hi Lagda Ae

Kad Maa Diyan Pakkiyan Khawange

Jad Mileya Rab Taan Rab Nu Vi

Zindagi Di Shikayat Lagavange

Bhavein Pata Saanu Khwaab Na Koyi

Thaali Ch Paros’da

Ni Maaye Aithe Koyi Sadda

Ser Nai Palosda

Ni Maaye Aithe Koyi Sadda

Ser Nai Palosda

Ni Maaye Aithe Koyi Sadda

Ni Gall Sunn Waggdi Ae Waaye

Assi Punjab De Jaaye

Kanda Naal Lagg Lagg Roiye

Koyi Saanu Chup Na Karaye

Assi Punjab De Jaaye

Assi Punjab De Jaaye

Assi Punjab De Jaaye