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SHAARU IN TOWN LYRICS – Super Sharanya

1 min ago
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by admin
SHAARU IN TOWN LYRICS – Super Sharanya
Written by admin
SHAARU IN TOWN LYRICS – Super Sharanya

SHAARU IN TOWN LYRICS – Super Sharanya

Shaaru In City Lyrics from Super Sharanya is model new Malayalam track sung by Suhail Koya and this newest track is that includes Anaswara Rajan. Shaaru In City track lyrics are penned down by Suhail Koya whereas music is given by Justin Varghese and video has been directed by Girish AD.
Shaaru In Town Lyrics Super Sharanya
Shaaru In City Tune Particulars:
Tune: Shaaru In City
Film: Super Sharanya
Singer: Suhail Koya
Lyrics: Suhail Koya
Music: Justin Varghese
Starring: Anaswara Rajan
Label: Saregama

Shaaru In City Lyrics

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1 Shaaru In City Lyrics
1.1 Shaaru In City Music Video
1.1.1 You may additionally like…
Speaking On A Telephone ‘Aa
She Would possibly Name A Herself
A Mam Or Madonna

Taking On A Highway ‘Aa
Trying For A Monitor
Outdated ‘Aa Purana

Strolling Like A Cat ‘Aa
Waving Tata To Her
Good friend Shabbana

Na Na

Seating Time ‘Am
Beating At A Diner
Ready Plate Shawarma

Tweeting What Am Consuming
And Am Posing
Like Am On Manorama

Sweeping And Am Weeping
And Am Preserving
Straight Face Like My Mamma

Mama!

Hopping Drive I’m Dropping By
And Purchasing Telephone Penta Menaka
Kochin City I’m Taking Down Like
A Wrecking Ball Excessive On Drama
Shouting When Am Outing
And They Doubting Like My Ilayama

Mama

Shaaru In City Music Video

Written by:
Suhail Koya

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