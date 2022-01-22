SHAARU IN TOWN LYRICS – Super Sharanya
Shaaru In City Lyrics from Super Sharanya is model new Malayalam track sung by Suhail Koya and this newest track is that includes Anaswara Rajan. Shaaru In City track lyrics are penned down by Suhail Koya whereas music is given by Justin Varghese and video has been directed by Girish AD.
Shaaru In City Tune Particulars:
|Tune:
|Shaaru In City
|Film:
|Super Sharanya
|Singer:
|Suhail Koya
|Lyrics:
|Suhail Koya
|Music:
|Justin Varghese
|Starring:
|Anaswara Rajan
|Label:
|Saregama
Shaaru In City Lyrics
Speaking On A Telephone ‘Aa
She Would possibly Name A Herself
A Mam Or Madonna
Taking On A Highway ‘Aa
Strolling Like A Cat ‘Aa
Seating Time ‘Am
Tweeting What Am Consuming
Sweeping And Am Weeping
Hopping Drive I’m Dropping By
She Would possibly Name A Herself
A Mam Or Madonna
Taking On A Highway ‘Aa
Trying For A Monitor
Outdated ‘Aa Purana
Strolling Like A Cat ‘Aa
Waving Tata To Her
Good friend Shabbana
Na Na
Seating Time ‘Am
Beating At A Diner
Ready Plate Shawarma
Tweeting What Am Consuming
And Am Posing
Like Am On Manorama
Sweeping And Am Weeping
And Am Preserving
Straight Face Like My Mamma
Mama!
Hopping Drive I’m Dropping By
And Purchasing Telephone Penta Menaka
Kochin City I’m Taking Down Like
A Wrecking Ball Excessive On Drama
Shouting When Am Outing
And They Doubting Like My Ilayama
Mama
Shaaru In City Music Video
Written by:
Suhail Koya
Discovered Any Mistake in Lyrics?, Please Report In Contact Part with Right Lyrics!
You may additionally like…
#SHAARU #TOWN #LYRICS #Super #Sharanya